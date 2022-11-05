الصين تتعهد بمواصلة استراتيجية «التطهير الديناميكي» لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولو صحة في الصين، اليوم السبت، إن البلاد ستواصل نهج «التطهير الديناميكي» للقضاء على إصابات كورونا بمجرد ظهورها، مضيفين أنه يجب تنفيذ التدابير بدقة أكبر وأن تلبي احتياجات الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وأفاد مسؤول من لجنة الصحة الوطنية في الصين، خلال مؤتمر صحفي، بأن النهج الصارم لاحتواء كورونا في البلاد، لا يزال قادرا على السيطرة على الفيروس، على الرغم من القدرة العالية للمتحورات على التفشي وانتقال العدوى من مصابين بلا أعراض، بحسب وكالة «رويترز».

وتشمل سياسة الصين للقضاء على الجائحة عمليات الإغلاق والحجر الصحي والفحوص الصارمة، والتي تهدف إلى وقف تفشي الفيروس.

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وقال الناطق باسم لجنة الصحة مي فنغ، «يجب أن نلتزم بمبدأ إعطاء الأولوية للبشر والأرواح، والاستراتيجية الأوسع لمنع الإصابات الواردة من الخارج وتسجيل إصابات محلية مجددا».

تعديلات «جوهرية» على سياسة مكافحة كوفيد

وجاء المؤتمر بعد أسبوع تحسنت فيه الأسواق على أمل تخفيف الصين للقيود، وزاد التحسن أمس الجمعة، عندما قال مسؤول سابق في سلطات مكافحة الأمراض في مؤتمر مصرفي، إن الصين ستجري تعديلات «جوهرية» على سياسة مكافحة كوفيد في الأشهر المقبلة.

وسجلت الصين 3837 إصابة جديدة بكوفيد-19 الجمعة، منها 657 مصحوبة بأعراض و3180 بلا أعراض، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى في ستة أشهر عند 4045 إصابة في اليوم السابق.