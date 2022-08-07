الصين تخفف القيود المرتبطة بـ«كورونا» على الرحلات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

خفضت الصين مدة تعليق رحلات الخطوط الجوية القادمة إليها، حال اكتشاف حالات إصابة بفيروس «كورونا» بين ركابها، في أحدث مؤشر على أن الدولة الآسيوية يحتمل أن تكون مستعدة لتخفيف القيود المرتبطة بالوباء على المسافرين الدوليين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأحد، عن بيان نشر على موقع إدارة الطيران المدني الصينية، أن السلطات عدلت فيما يسمى بآلية قاطع الدائرة الخاصة، بحظر شركات الطيران، إذ خفضت مدة تعليق الرحلات القادمة إلى أسبوع واحد حال اكتشاف أنها أقلت خمسة ركاب مصابين بفيروس «كورونا»، أو 4% من إجمالي الركاب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ويجرى تعليق الرحلات التي يثبت أنها وصلت وعلى متنها 8% من الركاب مصابون بـ«كورونا» لمدة أسبوعين.

تعزيز تبادلات الأفراد بين الصين والدول الأخرى

وذكر البيان أن التعديلات، التي بدأت اليوم الأحد، تهدف إلى تعزيز تبادلات الأفراد بين الصين والدول الأخرى، وتبادل العملات الأجنبية والتعاون، مع تحقيق الوقاية من الوباء والسيطرة عليه «بشكل علمي ودقيق».

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كانت الصين خفضت في يونيو، مدة الحجر الصحي للمسافرين الوافدين إليها إلى النصف، وهو أكبر تحول في سياستها لمكافحة الوباء التي أدت إلى عزل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع استمرارها في محاولة القضاء على الفيروس.