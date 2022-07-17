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إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 يوليو 2022, 09:29 صباحا
إصابات «كورونا» تسجل قفزة جديدة في الصين
اختبار للكشف عن كوفيد في بكين, 27 يونيو 2022. (أ ف ب)
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استمرت الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» في الصين في الارتفاع، مع تزايد تفشي العدوى في بعض المناطق، حيث قالت السلطات في شنغهاي إن الوضع في المدينة لا يزال خطيرًا.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن اللجنة الوطنية للصحة اليوم الأحد، أن الصين سجلت 580 حالة محلية خلال 24 ساعة، أمس السبت، وهى أعلى حصيلة يومية منذ 23 مايو، كما تمثل قفزة جديدة مقارنة بالحصيلة في اليوم السابق (450 إصابة)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «أ ف ب».

- تراجع حاد في نمو الاقتصاد الصيني بالربع الثاني من 2022
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وقفزت الإصابات الجديدة في منطقة جوانغشي ذاتية الحكم جنوب الصين إلى 244 حالة، مقابل 40 إصابة في اليوم السابق، كما ارتفعت الإصابات إلى 158 حالة في جانسو شمال غرب البلاد، مقابل 113 إصابة في اليوم السابق، وفقًا للبيانات.

تراجع النمو الاقتصادي
وتسببت عمليات الإغلاق واسعة النطاق، التي تهدف لوقف انتشار الفيروس بالفعل، في تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.0.4% في الربع الثاني، إذ تعطلت عمليات الإنتاج والخدمات اللوجستية، ما يجعل هدف بكين لتسجيل نمو بنسبة 5.5% للعام بالكامل بعيد المنال بشكل متزايد.

ووتيرة النمو في الربع الثاني هي الأقل، منذ أن شهدت البلاد تفشي «كورونا» لأول مرة قبل أكثر من عامين.

وقال نائب رئيس مكتب الصحة في شنغهاي، تشاو داندان، السبت، إن وضع الوباء في المدينة لا يزال «خطيرًا نسبيًا»، مع زيادة الإصابات سواء المحلية أو الواردة من الخارج، مضيفًا أن شنغهاي اكتشفت إجمالي 11 حالة جديدة خارج الحجر الصحي منذ 3 يوليو.

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