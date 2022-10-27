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رئيسي: أعمال الشغب تمهد الأرضية لهجمات إرهابية كاعتداء شيراز

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 11:11 صباحا
رئيسي: أعمال الشغب تمهد الأرضية لهجمات إرهابية كاعتداء شيراز
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، إن «أعمال الشغب تمهّد الأرضية لوقوع هجمات إرهابية كالتي استهدفت الأربعاء مرقدا دينيا في مدينة شيراز» بجنوب الجمهورية الإسلامية، وأتى في خضم احتجاجات تشهدها البلاد منذ أسابيع في أعقاب وفاة مهسا أميني.

وقال رئيسي في خطاب متلفز خلال زيارته محافظة زنجان: «نية العدو هي إعاقة تقدم البلاد ومن ثم أعمال الشغب هذه تمهد الطريق أمام أعمال إرهابية (...) لذا يأتون إلى مرقد شاه جراغ ويطلقون النار على الأبرياء الذين كانوا يقومون بعبادة الله، ومن ثم يتبنى داعش المسؤولية»، وذلك في معرض حديثه عن الهجوم الذي راح ضحيته 15 شخصا وتبناه تنظيم «داعش»، وفق وكالة «فرانس برس».

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