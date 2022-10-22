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ميلوني تؤدي اليمين الدستورية أول امرأة رئيسة للحكومة الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 02:27 مساء
ميلوني تؤدي اليمين الدستورية أول امرأة رئيسة للحكومة الإيطالية
جورجيا ميلوني، تحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا بقصر كويرينال الرئاسي في روما, 22 أكتوبر 2022. (صورة مثبتة من فيديو)
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أصبحت جورجيا ميلوني، أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا، بعد أدائها وأعضاء حكومتها اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا بقصر كويرينال الرئاسي في روما، لتبدأ ولاية أكثر حكومة يمينية التوجه منذ الحرب العالمية الثانية.

وترأس ميلوني (45 عاما)، حزب إخوة إيطاليا القومي، وقد حققت الفوز في الانتخابات الشهر الماضي في إطار تحالف للأحزاب المحافظة، يضم حزب فورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني وحزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني، وفق وكالة «رويترز».

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وخلفت حكومة ميلوني حكومة وحدة وطنية، برئاسة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي، وتواجه سلسلة من التحديات الشاقة، لا سيما الركود الذي يلوح في الأفق، وارتفاع فواتير الطاقة، وكيفية تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الحرب في أوكرانيا.

موقف أعضاء الحكومة من دعم أوكرانيا
وعلى الرغم من تعهد ميلوني بتقديم الدعم لأوكرانيا، دأب برلسكوني على تقويض هذا الموقف، إذ ألقى في الأسبوع الماضي باللوم على كييف في الغزو الروسي وكشف أنه تبادل الهدايا و«الرسائل اللطيفة» مع صديقه منذ فترة طويلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعد محادثات سادها التوتر في الغالب، وجرت خلف الكواليس على مدى أيام أعلنت ميلوني أسماء أعضاء حكومتها يوم الجمعة، وأسندت خمس وزارات لكل من الشريكين الأصغر في ائتلافها، فورزا والرابطة، واحتفظت بتسع وزارات لحزبها.

ويشكل التكنوقراط بقية أعضاء فريق الحكومة المؤلف من 24 مسؤولا، من بينهم ست نساء فقط.

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