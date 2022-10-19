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وزيرة الداخلية البريطانية تعلن استقالتها بسبب استخدام بريدها الإلكتروني الشخصي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 06:45 مساء
وزيرة الداخلية البريطانية تعلن استقالتها بسبب استخدام بريدها الإلكتروني الشخصي
وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برايفرمان. (الإنترنت)
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أكدت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برايفرمان الأربعاء استقالتها، عازية إياها إلى استخدام بريدها الإلكتروني الشخصي، مع إبداء «القلق حيال إدارة هذه الحكومة» التي تترأسها ليز تراس.

وفي كتاب استقالتها الذي نشر على تويتر، اقرت برايفرمان بارتكاب «خطأ» عبر إرسال وثيقة رسمية الى «زميل برلماني أهل للثقة» من عنوان بريد الكتروني شخصي، لافتة أيضا الى أن الحكومة «لم تف بوعود رئيسية» من مثل مكافحة الهجرة غير القانونية، وفق «فرانس برس».

وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس التي تراجعت شعبيتها أكثر من أي وقت مضى، الأربعاء النواب للمرة الأولى منذ التراجع المذل عن برنامجها الاقتصادي ما يشكل اختبارا لهذه المسؤولة المحافظة التي تريد الاحتفاظ بمنصبها مهما كلف الأمر.

جلسة ثالثة للمساءلة الأسبوعية أمام البرلمان
وهذه ليست سوى جلستها الثالثة للمساءلة الأسبوعية أمام البرلمان لكن الأمر يتعلق باستمراريتها السياسية، في هذه الردود الشفوية والتي تشعر براحة أقل فيها مقارنة مع سلفها بوريس جونسون.

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وتراجعت سلطة تراس كثيرا بعد رفضها من قبل الرأي العام وانتقادها من داخل غالبيتها بعد ستة أسابيع فقط في السلطة. وبعد التخفيضات الضريبية غير الممولة، فإن احتمال مراجعة رواتب التقاعد أقل من معدل التضخم هو الذي يثير الغضب ويتصدر عناوين الصحافة البريطانية.

مع تسارع التضخم الى 10.1% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، «يجري التحضير لتمرد في صفوف المحافظين» بحسب صحيفة «ديلي تلغراف». من جهتها تطرقت صحيفة «تايمز» أيضا إلى هذا «التمرد»، معتبرة في الوقت أن مثل هذا القرار الذي لا يحظى بشعبية غير مرجح.

«أخطاء» ارتكبت في الملفّ الاقتصادي
وأعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الإثنين الماضي، عن «أسفها» لـ«أخطاء» ارتكبتها في الملفّ الاقتصادي، مؤكدة تمسكها بمنصبها لما فيه «المصلحة العامة»، وذلك في مقابلة أجرتها معها شبكة «بي.بي.سي» وبُثت مساء الإثنين.

وبعد مرور ستة أسابيع على توليها رئاسة الحكومة البريطانية قالت تراس: «أتحمل المسؤولية وآسف للأخطاء التي ارتكبت»، وأضافت «سأبقى في منصبي للوفاء بالتزاماتي على صعيد المصلحة العامة».

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