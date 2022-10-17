Atwasat

دعم عسكري مكثف من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مع تخصيص تمويل جديد بـ500 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 02:21 مساء
دعم عسكري مكثف من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مع تخصيص تمويل جديد بـ500 مليون يورو
القوات الأوكرانية تتسلم شحنة جديدة من الأسلحة. (الإنترنت)
alwasat radio

يكثف الاتحاد الأوروبي دعمه العسكري لأوكرانيا مع إطلاقه الإثنين مهمة لتدريب 15 ألف جندي أوكراني على أراضيه وتخصيص تمويل جديد قدره 500 مليون يورو لإمداد هذا البلد بالاسلحة.

وصرح مسؤول أوروبي «إنها سابقة كبرى بالنسبة للاتحاد الأوروبي»، مؤكدا «لم نقم من قبل بمهمة بهذا الحجم». ويصادق وزراء خارجية الدول الـ27 على القرارين الاثنين خلال اجتماع في لوكسمبورغ على أن تبدأ المهمة العمل فورا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، بحسب «فرانس برس».

استخدام مدافع وقاذفات صواريخ ودفاعات جوية
وتجري عدة مهمات تدريب في عدة دول أعضاء ولا سيما في ألمانيا وفرنسا حيث يتم تدريب عسكريين أوكرانيين على استخدام مدافع وقاذفات صواريخ ودفاعات جوية أرسلها الأوروبيون لأوكرانيا. وأعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو السبت عبر صحيفة أن فرنسا ستدرب «ما يصل إلى ألفي جندي أوكراني» على أرضها.

-  الجيش الروسي أصاب «جميع أهدافه» بعد الضربات على أوكرانيا
-  رئيس وزراء أوكرانيا: الضربات الروسية استهدفت منشآت حيوية في 3 مناطق

وأوضح أن الهدف هو تأمين «تدريب عام» على القتال وتلبية «الحاجات المحددة التي ذكرها الأوكرانيون مثل اللوجستية» وتدريبهم «على المعدات التي أرسلت لهم». ويمكن أن تستفيد مهمات التدريب هذه من التمويل الذي خصصه «المرفق الأوروبي من أجل السلام»، الصندوق الذي أنشئ خارج الميزانية الأوروبية لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا.

مجهود بقيمة 3 مليار يورو
والهدف الإجمالي بحسب مصدر أوروبي هو تقديم «تدريب أساسي» لـ12 ألف جندي أوكراني و«تدريبات متخصصة» لـ2800 جندي آخر. وأعربت رئاسة أركان القوات المسلحة الأوكرانية عن حاجات متعددة تتراوح بين المدفعية ووحدات الهندسة والرادارات.

وستستكمل المهمة الأوروبية التدريبات التي نظمها البريطانيون والأميركيون. وسيقام مركز المهمة في بولندا لأنها «بوابة الخروج  وبوابة العودة للأوكرانيين»، بحسب المصدر. أما ألمانيا، فتعتزم تدريب لواء أوكراني.

ومن المقرر تخصيص ما بين 50 و60 مليون يورو في السنة لمرحلة إطلاق المهمة، وفق ما علم في بروكسل. وسيتم الإثنين تأكيد هذه الميزانية ومع إقرار تمويل جديد للمرفق الأوروبي من أجل السلام بقيمة 500 مليون يورو لتأمين أسلحة، ما يرفع المجهود الأوروبي إلى ثلاثة مليارات يورو «تضاف إليها المساهمات الثنائية، وهي أكبر بكثير». وقال موظف أوروبي كبير إن «الميزانية لسبع سنوات أنفقت خلال سبعة أشهر».

مخصصات الصندوق 5.7 مليار يورو
وتبلغ مخصصات الصندوق 5.7 مليار يورو وسيتحتم على الأوروبيين إعادة تمويله. والجهات المساهمة الكبرى فيه هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وسيشارك وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في الاجتماع عبر الفيديو ومن المتوقع أن تؤكد له فرنسا تسليم أوكرانيا ستة مدافع «سيزار» جديدة تضاف إلى 18 مدفعا تم إرسالها من قبل، ومدافع من عيار 155 وقاذفات صواريخ وراجمات صواريخ ودفاعات جوية من طراز «كروتال» لمواجهة الطائرات المسيرة التي تستخدمها القوات الروسية.

كما أعلنت ألمانيا وإسبانيا تقديم مضادات جوية. وأصبحت الطائرات المسيرة عنصرا أساسيا في النزاع في أوكرانيا واتهمت كييف وعدد من حلفائها الغربيين في الآونة الأخيرة موسكو باستخدام مسيّرات إيرانية الصنع لاستهداف مناطق أوكرانية ولا سيما خلال سلسلة ضربات جوية غير مسبوقة منذ أشهر استهدفت العاصمة الأوكرانية وعددا من المدن في 10 أكتوبر.

استخدام «طائرات مسيرة انتحارية»
كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية الإثنين استخدام «طائرات مسيرة انتحارية» في هجمات استهدفت وسط كييف في الصباح وترافقت مع دوي انفجارات شديدة. وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي فرض عقوبات على شركة إيرانية على خلفية نقل مسيّرات الى روسيا.

وتنفي إيران تزويد روسيا بأسلحة «للاستخدام في حرب أوكرانيا، مؤكدة موقفها بعدم مساندة طرف ضد آخر في هذا النزاع». وأعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن هذه المخاوف لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي أكد مجددا أن التعاون «الدفاعي» بين موسكو وطهران غير مرتبط بغزو أوكرانيا، خلال مكالمة هاتفية الجمعة.

وستستكمل المهمة الأوروبية التدريبات التي نظمها البريطانيون والأميركيون. وسيقام مركز المهمة في بولندا لأنها «بوابة الخروج  وبوابة العودة للأوكرانيين»، بحسب المصدر. أما ألمانيا، فتعتزم تدريب لواء أوكراني.

ومن المقرر تخصيص ما بين 50 و60 مليون يورو في السنة لمرحلة إطلاق المهمة، وفق ما علم في بروكسل. وسيتم الإثنين تأكيد هذه الميزانية ومع إقرار تمويل جديد للمرفق الأوروبي من أجل السلام بقيمة 500 مليون يورو لتأمين أسلحة، ما يرفع المجهود الأوروبي إلى ثلاثة مليارات يورو «تضاف إليها المساهمات الثنائية، وهي أكبر بكثير». وقال موظف أوروبي كبير إن «الميزانية لسبع سنوات أنفقت خلال سبعة أشهر».

تسليم أوكرانيا ستة مدافع «سيزار»
وتبلغ مخصصات الصندوق 5.7 مليار يورو وسيتحتم على الأوروبيين إعادة تمويله. والجهات المساهمة الكبرى فيه هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وسيشارك وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في الاجتماع عبر الفيديو ومن المتوقع أن تؤكد له فرنسا تسليم أوكرانيا ستة مدافع «سيزار» جديدة تضاف إلى 18 مدفعا تم إرسالها من قبل، ومدافع من عيار 155 وقاذفات صواريخ وراجمات صواريخ ودفاعات جوية من طراز «كروتال» لمواجهة الطائرات المسيرة التي تستخدمها القوات الروسية.

كما أعلنت ألمانيا وإسبانيا تقديم مضادات جوية.

الطائرات المسيرة عنصرا أساسيا
وأصبحت الطائرات المسيرة عنصرا أساسيا في النزاع في أوكرانيا واتهمت كييف وعدد من حلفائها الغربيين في الآونة الأخيرة موسكو باستخدام مسيّرات إيرانية الصنع لاستهداف مناطق أوكرانية ولا سيما خلال سلسلة ضربات جوية غير مسبوقة منذ أشهر استهدفت العاصمة الأوكرانية وعددا من المدن في 10 أكتوبر.

كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية الإثنين استخدام «طائرات مسيرة انتحارية» في هجمات استهدفت وسط كييف في الصباح وترافقت مع دوي انفجارات شديدة. وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي فرض عقوبات على شركة إيرانية على خلفية نقل مسيّرات الى روسيا.

وتنفي إيران تزويد روسيا بأسلحة «للاستخدام في حرب أوكرانيا، مؤكدة موقفها بعدم مساندة طرف ضد آخر في هذا النزاع». وأعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن هذه المخاوف لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي أكد مجددا أن التعاون «الدفاعي» بين موسكو وطهران غير مرتبط بغزو أوكرانيا، خلال مكالمة هاتفية الجمعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل

«أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟

«نسخة إلى الرأي العام»: نظام الأقاليم الفيدرالي .. ما له وما عليه؟
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع

بريطانيا تعلن إلغاء «جميع الإجراءات المالية تقريبا» المعلنة قبل ثلاثة أسابيع
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة

بالفيديو: الصين تطلق سيارة كهربائية طائرة
نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»

نحت ورسم وموسيقى في ضيافة «تقنيات الفنون»
مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)

مليون مشاهدة لأغنية السعودي محمد هاشم «لو تدري» (فيديو)
قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم

قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في «الكونفدرالية»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في «الكونفدرالية»
ريال مدريد يخطف صدارة «الليغا» من برشلونة بثلاثية «برنابيو»

ريال مدريد يخطف صدارة «الليغا» من برشلونة بثلاثية «برنابيو»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: عزام 2 - 0 الأخضر في «الكونفدرالية»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: عزام 2 - 0 الأخضر في «الكونفدرالية»
باخموت .. المدينة «الصعبة» على الجيش الأوكراني حيث ما زالت القوات الروسية تتقدم في الجبهة الشرقية

باخموت .. المدينة «الصعبة» على الجيش الأوكراني حيث ما زالت القوات الروسية تتقدم ...
السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب

السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب
بالصور.. رجال مرور يساعدون طلاب المدارس في عبور الشوارع

بالصور.. رجال مرور يساعدون طلاب المدارس في عبور الشوارع
«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية

«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية
الندم: جسر بين الماضي والمستقبل

الندم: جسر بين الماضي والمستقبل
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجيش الروسي أصاب «جميع أهدافه» بعد الضربات على أوكرانيا
الجيش الروسي أصاب «جميع أهدافه» بعد الضربات على أوكرانيا
بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف
بالصور والفيديو: «المسيّرات الانتحارية» الروسية تقصف وسط كييف
البرلمان السويدي ينتخب اليميني أولف كريسترسون رئيسا للوزراء
البرلمان السويدي ينتخب اليميني أولف كريسترسون رئيسا للوزراء
إيران تتعهد بالرد «فورا» على أي عقوبات أوروبية
إيران تتعهد بالرد «فورا» على أي عقوبات أوروبية
في اليوم الدولي للقضاء على الفقر.. الأمم المتحدة: 1.3 مليار شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد
في اليوم الدولي للقضاء على الفقر.. الأمم المتحدة: 1.3 مليار شخص ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
المزيد
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «شرطة الأخلاق» الإيرانية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على «شرطة الأخلاق» الإيرانية...
دعم عسكري مكثف من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مع تخصيص تمويل جديد بـ500 مليون يورو
دعم عسكري مكثف من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا مع تخصيص تمويل ......
الحكومة الإثيوبية مستعدة للحوار لكن تعتزم استعادة السيطرة على المواقع الفدرالية في تيغراي
الحكومة الإثيوبية مستعدة للحوار لكن تعتزم استعادة السيطرة ......
في اليوم الدولي للقضاء على الفقر.. الأمم المتحدة: 1.3 مليار شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد
في اليوم الدولي للقضاء على الفقر.. الأمم المتحدة: 1.3 مليار ......
إيران تتعهد بالرد «فورا» على أي عقوبات أوروبية
إيران تتعهد بالرد «فورا» على أي عقوبات أوروبية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط