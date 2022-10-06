15 قتيلا في غرق قارب لمهاجرين قبالة ساحل اليونان

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 15 شخصًا على الأقل حتفهم، وفُقِد آخرون في غرق قارب لمهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس باليونان، كما أعلن خفر السواحل اليوناني الخميس.

وقال خفر السواحل في بيان إنه عثر على جثث 15 شخصًا بالقرب من الجزيرة المجاورة للسواحل التركية، بعد غرق زورق يحمل نحو أربعين شخصًا دفعته رياح عاتية هبت على المنطقة، فيما أنقذ خمسة أشخاص، وجارٍ مساعدة ثلاثة آخرين، حسب وكالة «فرانس برس».

غرق زورق شراعي ثان

وقبل ساعات، تحدثت السلطات عن غرق زورق شراعي ثانٍ يقل نحو 95 شخصًا قرب جزيرة سيتيرا، وتمكن بعض الناجين من السباحة إلى الشاطئ، بينما سمحت عملية مشتركة لسفن في البحر وخدمات الإطفاء والشرطة على الشاطئ بانتشال 80 شخصًا، ولم تكشف أي تفاصيل عن جنسيات الضحايا.

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وشهدت اليونان زيادة في حركة المهاجرين هذا العام إذ يسلك المهربون في كثير من الأحيان أطول وأخطر طريق في جنوب البلاد، ولم تعد تبحر القوارب المتهالكة من تركيا، بل من لبنان للالتفاف على الدوريات في بحر إيجه ومحاولة الوصول إلى إيطاليا.

وقال خفر السواحل اليوناني إنه أنقذ حوالي 1500 شخص في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل أقل من 600 في 2021.