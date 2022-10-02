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4 قتلى و29 مفقودا بعد العثور على قارب لمهاجرين قرب جزر الكناري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 02:55 مساء
4 قتلى و29 مفقودا بعد العثور على قارب لمهاجرين قرب جزر الكناري
عنصران من شرطة الحماية المدنية الإسبانية يقفان على مقربة من جثة مغطاة، على شاطئ في سبتة. (أ ف ب)
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أعلن عناصر إنقاذ العثور على 4 جثث، على متن قارب مهاجرين قبالة جزر الكناري الأحد، بعد ساعات من انتشال شخص نجا وحده من الغرق، بينما أشارت منظمة غير حكومية إلى أن المركب أبحر وعلى متنه 34 شخصًا.

وأفاد خفر السواحل الإسبان على «تويتر» بأنهم «عثروا على جثث أربعة أشخاص»، كانوا على متن قارب على بعد 150 ميلًا بحريًا جنوب غرب جزيرة كناريا الكبرى، بينما أنقذت سفينة تجارية كانت تمر من المكان شخصًا ليل السبت هو الناجي الوحيد، وفق وكالة «فرانس برس».

بدورها، أكدت منظمة Caminando Fronteras في بيان على «تويتر»، أنها تلقت نداء استغاثة من القارب نفسه في 24 سبتمبر، بعد ساعات على إبحاره من سواحل الصحراء الغربية «وعلى متنه 34 شخصًا».

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