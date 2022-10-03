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البيت الأبيض يندّد بالحملة الأمنية «المقلقة المروّعة» في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 07:59 مساء
البيت الأبيض يندّد بالحملة الأمنية «المقلقة المروّعة» في إيران
الأمن الإيراني يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتججات قرب جامعة طهران. (الإنترنت)
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وصف البيت الأبيض الحملة الأمنية التي تنفّذها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن غضهم إزاء وفاة مهسا أميني بينما كانت معتقلة لدى شرطة الأخلاق بـ«المقلقة والمروّعة».

واعتبرت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في تصريح على متن الطائرة الرئاسية الأميركية «اير فورس وان» أن الحملة الأمنية للسلطات الإيرانية «مقلقة ومروّعة»، مشيرة إلى "تقارير تفيد برد السلطات الأمنية على تظاهرات الطلاب الجامعيين السلمية بالعنف وعمليات توقيف واسعة النطاق»، بحسب «فرانس برس».

وأضافت أن الطلبة «يحق لهم الرد على طريقة تعامل الحكومة مع النساء والفتيات والحملة الأمنية العنيفة المتواصلة ضد التظاهرات السلمية».

خامنئي يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل
اعتبر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، العدوين اللدودين للجمهورية الإسلامية، يقفان خلف الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أسابيع على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

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وقال خامنئي «أقول بوضوح إن أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة والنظام الصهيوني الغاصب والمزيّف، ومأجوريهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهما»،   تصريحات خامنئي جاءت على هامش حضوره مراسم تخرج طلاب الأكاديميات العسكرية في طهران، وفق موقعه الرسمي.

احتجاجات أعقبت وفاة مهسا أميني
وتشهد مدن إيرانية منذ زهاء ثلاثة أسابيع، احتجاجات أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها بقواعد اللباس الإسلامي.

وتنفي السلطات أيّ ضلوع للشرطة في وفاة الشابة، وتصف المتظاهرين بأنهم «مثيرون للشغب» و«إرهابيون» وأعلنت توقيف مئات منهم.

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