البيت الأبيض: واشنطن لن تعترف «أبدا» بضم روسيا لمناطق في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، الأربعاء، «لن نعترف أبدًا بهذه المحاولات غير القانونية وغير الشرعية للضم»، في إشارة إلى الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في مناطق أوكرانية تسيطر عليها تمهيدًا لضمها.

وأكدت كارين جان بيار أن الولايات المتحدة وحلفاءها تعد لفرض عقوبات اقتصادية «إضافية» على موسكو، وذلك بعدما أعلنت الأخيرة، الأربعاء، أن المناطق الأوكرانية الأربع التي تسيطر عليها قامت «بخيار حر لصالح روسيا»، بحسب «فرانس برس».

طلب رسمي للانضمام إلى روسيا

وأعلنت السلطات الموالية لموسكو في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا أنها ستتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى روسيا على أن يصادق البرلمان الروسي وفلاديمير بوتين على ضم هذه المناطق في عملية قد تحصل في غضون ساعات أو أيام. وأعلن زعيما منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين نيتهما التوجه إلى موسكو.

وقال فلاديمير سالدو، الذي يترأس إدارة الاحتلال الروسي في خيرسون في جنوب أوكرانيا إنه سيطلب من الرئيس الروسي إتمام الضم «في أسرع وقت ممكن».

«ألمانيا لن تعترف مطلقا بنتائج» استفتاءات الضم

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال اتصال هاتفي الأربعاء بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن «ألمانيا لن تعترف مطلقًا بنتائج» استفتاءات الضم التي نظمتها موسكو في أوكرانيا.

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وقال شولتس، بحسب بيان للحكومة الألمانية، إن «ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا سياسيًا وماليًا وإنسانيًا، وكذلك دفاعًا عن سيادتها ووحدة أراضيها، ويشمل ذلك تسليمها أسلحة».

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم، أن المناطق الأوكرانية الأربع التي تسيطر عليها موسكو قامت «بخيار حر لصالح روسيا» حين أيدت ضمها عبر «استفتاءات» نددت بها كييف وحلفاؤها الغربيون.

وقالت الخارجية في بيان إن «نتائج هذا الاستفتاء تتحدث عن نفسها: إن سكان دونباس وخيرسون وزابوريجيا لا يريدون العودة إلى حياتهم السابقة وقاموا بخيار واعٍ وحر لصالح روسيا».