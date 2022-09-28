Atwasat

البيت الأبيض: واشنطن لن تعترف «أبدا» بضم روسيا لمناطق في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 09:30 مساء
البيت الأبيض: واشنطن لن تعترف «أبدا» بضم روسيا لمناطق في أوكرانيا
إقليم لوهانسك الأوكراني. (الإنترنت)
alwasat radio

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، الأربعاء، «لن نعترف أبدًا بهذه المحاولات غير القانونية وغير الشرعية للضم»، في إشارة إلى الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في مناطق أوكرانية تسيطر عليها تمهيدًا لضمها.

وأكدت كارين جان بيار أن الولايات المتحدة وحلفاءها تعد لفرض عقوبات اقتصادية «إضافية» على موسكو، وذلك بعدما أعلنت الأخيرة، الأربعاء، أن المناطق الأوكرانية الأربع التي تسيطر عليها قامت «بخيار حر لصالح روسيا»، بحسب «فرانس برس».

طلب رسمي للانضمام إلى روسيا 
وأعلنت السلطات الموالية لموسكو في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا أنها ستتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى روسيا على أن يصادق البرلمان الروسي وفلاديمير بوتين على ضم هذه المناطق في عملية قد تحصل في غضون ساعات أو أيام. وأعلن زعيما منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين نيتهما التوجه إلى موسكو.

وقال فلاديمير سالدو، الذي يترأس إدارة الاحتلال الروسي في خيرسون في جنوب أوكرانيا إنه سيطلب من الرئيس الروسي إتمام الضم «في أسرع وقت ممكن».

 «ألمانيا لن تعترف مطلقا بنتائج» استفتاءات الضم 
أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال اتصال هاتفي الأربعاء بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن «ألمانيا لن تعترف مطلقًا بنتائج» استفتاءات الضم التي نظمتها موسكو في أوكرانيا.

- زيلينسكي يغلق باب التفاوض أمام موسكو بعد استفتاءات الانضمام لروسيا
-  دونيتسك: 99.23% من المصوتين في الاستفتاء أيدوا الانضمام لروسيا

وقال شولتس، بحسب بيان للحكومة الألمانية، إن «ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا سياسيًا وماليًا وإنسانيًا، وكذلك دفاعًا عن سيادتها ووحدة أراضيها، ويشمل ذلك تسليمها أسلحة».

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم، أن المناطق الأوكرانية الأربع التي تسيطر عليها موسكو قامت «بخيار حر لصالح روسيا» حين أيدت ضمها عبر «استفتاءات» نددت بها كييف وحلفاؤها الغربيون.

وقالت الخارجية في بيان إن «نتائج هذا الاستفتاء تتحدث عن نفسها: إن سكان دونباس وخيرسون وزابوريجيا لا يريدون العودة إلى حياتهم السابقة وقاموا بخيار واعٍ وحر لصالح روسيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية

بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية
رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام

رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام
409 أهداف في 156 مباراة بدوري أمم أوروبا

409 أهداف في 156 مباراة بدوري أمم أوروبا
«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم

«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم
تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا

تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا
«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت والتداعيات

«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت...
«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام

«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش

وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
34 لاعبا في بطولة ليبيا لكرة المضرب

34 لاعبا في بطولة ليبيا لكرة المضرب
زيت جوز الهند والبيكنغ صودا للتخلص من اصفرار الأظافر

زيت جوز الهند والبيكنغ صودا للتخلص من اصفرار الأظافر
حضري «ميني بيتزا» لأطفالك في المدرسة

حضري «ميني بيتزا» لأطفالك في المدرسة
موسكو: بايدن ملزم بالكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء تسرب الغاز من «نورد ستريم»

موسكو: بايدن ملزم بالكشف عما إذا كانت واشنطن تقف وراء تسرب الغاز من «نورد ستريم»
تحقيقات | معدن سحري ولكن!

تحقيقات | معدن سحري ولكن!
نادر كاره يطلب مقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي بشكل عاجل

نادر كاره يطلب مقاطعة اتحاد كرة القدم الليبي بشكل عاجل
كاركاتير خيري - فوز اليمين المتطرف بالانتخابات في إيطاليا

كاركاتير خيري - فوز اليمين المتطرف بالانتخابات في إيطاليا
المبعوث الأميركي: سندرس تقرير ديوان المحاسبة الليبي

المبعوث الأميركي: سندرس تقرير ديوان المحاسبة الليبي
«الليبية للآداب» تناقش كتاب زاقوب عن عمر مسعود

«الليبية للآداب» تناقش كتاب زاقوب عن عمر مسعود
بابا الفاتيكان يزور البحرين في نوفمبر

بابا الفاتيكان يزور البحرين في نوفمبر
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الاستخبارات السويدية تفتح تحقيقا في عمل «تخريبي» على نورد ستريم
الاستخبارات السويدية تفتح تحقيقا في عمل «تخريبي» على نورد ستريم
الولايات المتحدة تدين الضربات الإيرانية في كردستان العراق وتصفها بالـ«وقحة»
الولايات المتحدة تدين الضربات الإيرانية في كردستان العراق وتصفها ...
14 جريحا في انفجار ذخائر على الحدود «الروسية-الأوكرانية»
14 جريحا في انفجار ذخائر على الحدود «الروسية-الأوكرانية»
موسكو تؤكد أن المناطق الأوكرانية المحتلة قامت «بخيار حر لصالح روسيا»
موسكو تؤكد أن المناطق الأوكرانية المحتلة قامت «بخيار حر لصالح ...
بريطانيا تطالب إيران بـ«وقف قصفها» لإقليم كردستان في شمال العراق
بريطانيا تطالب إيران بـ«وقف قصفها» لإقليم كردستان في شمال العراق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث...
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي...
هاري وميغان يتوجهان إلى إسكتلندا بعد بيان قصر باكينغهام بشأن صحة الملكة
هاري وميغان يتوجهان إلى إسكتلندا بعد بيان قصر باكينغهام بشأن......
المزيد
البيت الأبيض: واشنطن لن تعترف «أبدا» بضم روسيا لمناطق في أوكرانيا
البيت الأبيض: واشنطن لن تعترف «أبدا» بضم روسيا لمناطق في ......
روسيا تفتح تحقيقا في «عمل إرهابي دولي» إثر التسرب من «نورد ستريم»
روسيا تفتح تحقيقا في «عمل إرهابي دولي» إثر التسرب من «نورد ......
واشنطن تخصص 1.1 مليار دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا
واشنطن تخصص 1.1 مليار دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا...
بريطانيا تطالب إيران بـ«وقف قصفها» لإقليم كردستان في شمال العراق
بريطانيا تطالب إيران بـ«وقف قصفها» لإقليم كردستان في شمال ......
موسكو تؤكد أن المناطق الأوكرانية المحتلة قامت «بخيار حر لصالح روسيا»
موسكو تؤكد أن المناطق الأوكرانية المحتلة قامت «بخيار حر ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط