Atwasat

«موزارت».. شركة عسكرية أميركية خاصة تدرب الأوكرانيين على مواجهة نيران الجيش الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 03:56 مساء
«موزارت».. شركة عسكرية أميركية خاصة تدرب الأوكرانيين على مواجهة نيران الجيش الروسي
عناصر سابقة من مشاة البحرية الأميركية خلال دورة تدريبية مع مجموعة موزارت في منطقة دونيتسك. (الإنترنت)
alwasat radio

 يسعى عناصر سابقون في مشاة البحرية الأميركية إلى «إنقاذ الأرواح» في أوكرانيا حيث يقومون بتدريب إنساني وعسكري مع مجموعة موزارت التي تبنّت هذا الاسم «للسخرية» من فاغنر الروسية سيئة الصيت.

حمل المجموعتان اسمي مؤلفين موسيقيين شهيرين، لكن أعضاء موزارت يقولون إن أوجه التشابه تقف عند ذلك الحد، وفق «فرانس برس».

حاملا جهاز تواصل لاسلكي، يقول ستيف البالغ 52 عاما أمضى 23 منها في مشاة البحرية «لا نقوم بأي حال من الأحوال بعمليات عسكرية كما تفعل مجموعة فاغنر». ويقود ستيف سيارة رباعية الدفع محملة بامدادات غذائية من منظمة «وورلد سنترل كيتشن».

في قرية قرب الجبهة في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية من منطقة دونيتسك، يتوقف أمام المركز الثقافي وتتبعه شاحنة صغيرة وسيارة أخرى مليئة بالأكياس.

المساعدات الإنسانية تساعدنا كثيرا»
في المجموع سلّمت مجموعة موزارت هذا اليوم 260 طردا وضع على خشبة المسرح وسط القرية استعدادا لتوزيعها على السكان. ويقول «لا تبدو الكمية كبيرة، لكننا منظمة صغيرة». ويؤكد أن موزارت يمكنها الوصول إلى أماكن «لا تتوجّه إليها المنظمات الأكبر».

يقول مكسيم الستيني حاملا رغيف خبز «المساعدات الإنسانية تساعدنا كثيرا». ويضيف «أعيش على معاشي التقاعدي الصغير، من الصعب أن أعيش في أوقات (الحرب) هذه».  بعد إفراغ حمولتها، يمكن للسيارات أن تنقل مدنيين إلى مناطق أكثر أمانًا بعيدًا عن خط المواجهة.

-  زيلينسكي للروس: بوتين يرسل مواطنيه إلى الموت
-  أوكرانيا تعلن استعادة بلدة في الشرق تزامنا مع انطلاق استفتاء لضم مناطق لروسيا

ستيف وآخرون في المجموعة التي يتراوح عدد أفرادها من 10 إلى 25، قادرون على «إجلاء المدنيين والبالغين والأطفال وحيواناتهم الأليفة». وتبدو مهمتهم مختلفة جدا عن مجموعة فاغنر الروسية.

مرتبطة بالأوليغارشي الروسي
لا يُعرف سوى القليل عن المجموعة العسكرية الغامضة التي يُعتقد أنها مرتبطة بالأوليغارشي الروسي يفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

رُصدت قوات فاغنر في ليبيا ومالي وسورية من بين العديد من البلدان الأخرى، وكذلك في أوكرانيا. ويقول آندي باين ضابط الاحتياط السابق في مشاة البحرية الأميركية، إن تسمية المجموعة موزارت هي بمثابة «رد ساخر» على «فاغنر».

أنشأ ضابط أميركي سابق موزارت بعد انطلاق الحرب وهي تمول من التبرعات وتوفّر التدريب العسكري، لكن باين يقول إن التدريب الذي يقدمونه يشمل في الحقيقة «الكثير من الأساسيات».

ويوضح قائد العمليات بالمجموعة مارتن ويتيرور «لم يسبق للكثير من هؤلاء الجنود إطلاق النار من سلاح». ويتابع «من الواضح أن الأسلحة خطرة للغاية عندما تكون في أيدي أشخاص لا يتقنون استخدامها».

«سلاح وليس غيتارا»
في حقل بمنطقة دونيتسك، يعكف مدربو موزارت الأجانب على تدريب مجموعة من حوالي عشرين جنديا أوكرانيا. ويصرخ المدرب من الجانب الآخر من الميدان بأن «العدو هنا» بينما يتقدم الجنود في العراء تحت أصوات رصاص مفترضة.

سرعان ما يتفاعل الجنود وينبطحون أرضا ويحاكون حركات إطلاق النار. بعد التمرين، يراجع المدربون أداءهم محاولين تصحيح الأخطاء.

يصرخ أحد المدربين بالإنجليزية «ما المعقد في المسألة؟ ما عليك فعله أساسا هو مجرد إطلاق النار على العدو». وينقل مترجمه للجندي «لا تمسك سلاحك هكذا إنه ليس غيتارا».

تدريب موزارت يدور حول «القدرة على البقاء في ساحة المعركة»
يقول جورجي وهو جندي يبلغ 32 عاما ويتلقى التدريب، إنه يشعر أن مهاراته تحسنت خلال الدورة التدريبية. ويضيف «هذا النوع من التدريب مفيد للغاية لأنه حتى مع الخبرة القتالية، يمكننا دائما تعلم أشياء جديدة». لكن الكثير من الجنود مبتدئون.

يوضح ويتيرور الضابط السابق في مشاة البحرية، أن الكثير من تدريب موزارت يدور حول «القدرة على البقاء في ساحة المعركة» و«التدريب الأساسي». يشمل ذلك معرفة كيفية ارتداء سترة واقية من الرصاص بشكل صحيح، والاحتماء من مدفعية العدو بحفر الخنادق وتوفير الرعاية الطبية.

يردف ويتيرور «لدينا تأثير استراتيجي ضئيل للغاية على نتيجة هذه الحرب، ونحن نعلم ذلك». ويؤكد مختتما حديثه «لكن بالنسبة لنا، يتعلق الأمر بإنقاذ الأرواح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان
الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية

الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية
ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي

ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي
اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم

اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم
الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه

الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه
بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية
«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ألف دينار لشراء أزياء

«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ...
نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية

اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية
ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح

ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟

لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟
كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا

تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا
جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021
الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول

الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحزب الشيوعي الصيني يعلن اختيار جميع مندوبيه المشاركين في مؤتمره المقبل
الحزب الشيوعي الصيني يعلن اختيار جميع مندوبيه المشاركين في مؤتمره...
الرئيس الإيراني يوجه بالتعامل مع المتظاهرين بـ«حزم»
الرئيس الإيراني يوجه بالتعامل مع المتظاهرين بـ«حزم»
مصرع 23 شخصا جراء غرق مركب في بنغلادش
مصرع 23 شخصا جراء غرق مركب في بنغلادش
«الخارجية الإيرانية» تستدعي سفيري بريطانيا والنرويج
«الخارجية الإيرانية» تستدعي سفيري بريطانيا والنرويج
«موزارت».. شركة عسكرية أميركية خاصة تدرب الأوكرانيين على مواجهة نيران الجيش الروسي
«موزارت».. شركة عسكرية أميركية خاصة تدرب الأوكرانيين على مواجهة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث...
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي
مقتل عشرات المدنيين في هجوم لتنظيم الدولة على بلدة في مالي...
المزيد
أسير بريطاني محرر يروي رحلة تعذيبه في أوكرانيا.. «الروس طعنوني وأجبروني على ترديد نشيدهم الوطني»
أسير بريطاني محرر يروي رحلة تعذيبه في أوكرانيا.. «الروس ......
قتلى ومفقودون في حادث غرق عبارة في بنغلاديش
قتلى ومفقودون في حادث غرق عبارة في بنغلاديش...
ليز تراس: على الحلفاء ألا يستمعوا بعد الآن لبوتين.. والاستمرار في فرض العقوبات على موسكو
ليز تراس: على الحلفاء ألا يستمعوا بعد الآن لبوتين.. ......
«موزارت».. شركة عسكرية أميركية خاصة تدرب الأوكرانيين على مواجهة نيران الجيش الروسي
«موزارت».. شركة عسكرية أميركية خاصة تدرب الأوكرانيين على ......
«الخارجية الإيرانية» تستدعي سفيري بريطانيا والنرويج
«الخارجية الإيرانية» تستدعي سفيري بريطانيا والنرويج...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط