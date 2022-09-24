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زيلينسكي للروس: بوتين يرسل مواطنيه إلى الموت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 11:13 مساء
زيلينسكي للروس: بوتين يرسل مواطنيه إلى الموت
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء السبت، مباشرة إلى المواطنين الروس قائلا لهم إن رئيسهم فلاديمير بوتين، يرسل عن علم «مواطنيه إلى الموت».

وقال زيلينسكي بالروسية إن «الحكم الروسي يدرك تماما أنه يرسل مواطنيه إلى الموت»، وأضاف مخاطبا الجنود الروس بعد بضع ساعات من إصدار موسكو قانونا يشدد العقوبات بحق من يفرون طوعا: «ستعاملون في شكل حضاري... لن يعلم أحد ظروف استسلامكم»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

موسكو تشدد العقوبات على الفارين أو الرافضين للقتال في أوكرانيا
وفي وقت سابق اليوم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعديلات تنص على عقوبة السجن حتى عشرة أعوام بحق العسكريين الذين يفرون أو يرفضون القتال في فترة التعبئة، الأمر الساري حاليًا.

وأفاد الكرملين بأن بوتين وقع أيضًا، السبت، قانونًا يسهل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش لفترة لا تقل عن عام، في وقت تسعى موسكو بكل السبل إلى تجنيد مزيد العناصر للقتال في أوكرانيا، وفق الوكالة الفرنسية.

ورصدت الوكالة، الخميس، مغادرة عدد من الروس بلادهم بشكل مكثف مع إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط، فيما قالت موسكو إن عشرة آلاف شخص تطوعوا للتعبئة العسكرية.

توقيف 700 متظاهر ضد التعبئة الجزئية في روسيا
وأوقفت الشرطة الروسية أكثر من 700 شخص، السبت، خلال احتجاجات ضد تعبئة جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية.

وأفادت منظمة «أو في دي-إنفو» الحقوقية بـ«توقيف 707 أشخاص على الأقل في 32 مدينة» في أنحاء روسيا، نصفهم تقريبًا في موسكو، حسب «فرانس برس».

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