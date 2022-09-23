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أوكرانيا تعلن استعادة بلدة في الشرق تزامنا مع انطلاق استفتاء لضم مناطق لروسيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 04:05 مساء
أوكرانيا تعلن استعادة بلدة في الشرق تزامنا مع انطلاق استفتاء لضم مناطق لروسيا
جنود أوكرانيون على متن دبابة في شرق أوكرانيا، 22 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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أعلن الجيش الأوكراني، الجمعة، استعادة بلدة من القوات الروسية في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، تزامنا مع تنظيم موسكو استفتاءات في شأن ضم مناطق عديدة تسيطر عليها في أوكرانيا.

وقال المسؤول في هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية، أوليكسي غروموف، للتلفزيون إن «الجيش الأوكراني استعاد ياتسكيفكا»، وفق وكالة «فرانس برس».

والسيطرة على هذه البلدة الواقعة على الضفة الشرقية لبحيرة أوسكيل، تؤكد استمرار الهجوم المضاد الذي سبق أن أتاح لكييف استعادة السيطرة على آلاف الكيلومترات المربعة في منطقة خاركيف المجاورة.

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