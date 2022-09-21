توقيف 200 شخص في أنحاء روسيا خلال احتجاجات ضد التعبئة الجزئية للمدنيين للقتال في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أُوقف أكثر من 200 شخص في تظاهرات في أنحاء روسيا احتجاجاً على إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، تعبئة جزئية للمدنيين للقتال في أوكرانيا، حسبما أعلنت منظمة غير حكومية الأربعاء.

وأوقف عناصر من الشرطة مزودين بمعدات مكافحة الشغب متظاهرين في وسط العاصمة الروسية، فيما أعلنت مجموعة «أو في دي-إنفو» التي ترصد التوقيفات، أن 260 شخصًا على الأقل تم توقيفهم في احتجاجات في 20 مدينة، بحسب «فرانس برس».

الغرب يريد «تدمير» روسيا

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، من أن روسيا مستعدة لاستخدام «كل وسائلها» الدفاعية «لحماية نفسها». وقال في خطاب متلفز مسجل: «سنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا». وحذر من أنها «ليست مجرد خدعة» بعد أن اتهم الغرب بأنه يريد «تدمير» روسيا.

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وأضاف بوتين: «أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، الذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة».

روسيا تستدعي 300 ألف جندي احتياط

من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد.

وقال رداً على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية حول عدد الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم بعد إعلان فلاديمير بوتين تعبئة جزئية: «سيتم استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط». وأكد الوزير أن لدى روسيا القدرة على استدعاء نحو 25 مليون شخص.