بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام كل وسائلها لـ «حماية» نفسها

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء من أنّ روسيا مستعدة لاستخدام «كل وسائلها» الدفاعية «لحماية نفسها».

وقال الرئيس الروسي في خطاب متلفز مسجّل «سنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا». وحذر من أنها «ليست مجرد خدعة» بعد أن اتهم الغرب بأنه يريد «تدمير» روسيا.

وأضاف بوتين «أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة»، وفق وكالة «فرانس برس».



من جهته، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا ستستدعي 300 ألف جندي احتياط لتعزيز قواتها في أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذا لا يمثل سوى جزء ضئيل من عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم في البلاد.

وقال رداً على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية حول عدد الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم بعد إعلان فلاديمير بوتين تعبئة جزئية «سيتم استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط». وأكد الوزير أن لدى روسيا القدرة على استدعاء نحو 25 مليون شخص.