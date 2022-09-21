بعدما خلف 5 قتلى في الكاريبي.. الإعصار «فيونا» يهدد جزر توركس وكايكوس

القاهرة - بوابة الوسط

بات الإعصار «فيونا»، وهو أول إعصار كبير في الموسم الحالي، يهدد جزر توركس وكايكوس، الأربعاء، بعدما أودى بخمسة أشخاص وتسبب بفيضانات وانقطاعات في التيار الكهربائي في منطقة الكاريبي.

ودعت سلطات هذه الجزر وهي مقاطعة بريطانية من وراء البحار كل السكان إلى ملازمة منازلهم فيما تضرب رياح عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة قد يصل مستواها إلى 20 سنتيمترا في بعض المناطق. وحذر المركز الوطني للأعاصير ومقره في ميامي في الولايات المتحدة من احتمال حصول فيضانات أنهر مباغتة، مشيرا إلى أن هذه الظواهر الخطرة تستمر بتهديد جمهورية الدومينيكان أيضا، وفق وكالة «فرانس برس».

ومع رياح تصل سرعتها إلى 185 كيلومترا في الساعة أحيانا، صنف «فيونا» في الفئة الثالثة على مقياس «سافير-سمبسون» ما يجعله «الإعصار الكبير الأول في موسم 2022 للأعاصير في المحيط الأطلسي»، حسب المركز الوطني للأعاصير. وتفيد التوقعات أن الإعصار قد يزداد قوة.

5 قتلى جراء «فيونا»

وتسبب الإعصار بمقتل شخص في غوادولوب بعدما جرف فيضان نهر منزله. وقضى شخصان في جمهورية الدومينيكان واثنان آخران في بورتوريكو.

وقال حاكم بورتوريكو بيدرو بيرلويزي، إن الإعصار خلف «أضرارا كارثية» في هذه المنطقة التابعة للسيادة الأميركية. وأوضح المركز الوطني للأعاصير أن فيضانات مباغتة قد تحصل رغم أن الإعصار بدأ يبتعد عن بورتوريكو. وأعلنت حالة الطوارئ في بورتوريكو فيما أبدى الحاكم نيته الطلب من الرئيس الأميركي جو بايدن إعلان المنطقة منكوبة.

في جمهورية الدومينيكان، تتواصل الأمطار والفيضانات «في أماكن معينة»، وفق المركز نفسه. وقد غمرت المياه طرقا عدة أو أن أشجارا وأعمدة كهرباء سقطت عليها ما أدى إلى تعطل حركة السير، في محيط منتجع بونتا كانا في شرق البلاد حيث انقطع التيار الكهربائي على ما أفاد صحفيون من «فرانس برس».

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وأشارت السلطات إلى أن الأحوال الجوية أدت إلى تشريد أكثر من عشرة آلاف شخص. وحرم 400 ألف شخص من التيار الكهربائي و1.2 مليون نسمة من المياه. في بورتوريكو، تسبب الإعصار «فيونا» بانزلاقات تربة وبسقوط أشجار وأعمدة كهرباء وإغلاق طرق وتدمير جسر.

أضرار هائلة بالقطاع الزراعي بسبب الإعصار

ولحقت أضرار هائلة بالقطاع الزراعي في بورتوريكو على ما أكد رئيس جمعية المزارعين هيكتور كورديرو، الذي أشار في اتصال إذاعي إلى أن محاصيل الموز والخضر والبن تضررت كثيرا. وأوضح أن الفيضانات والأمطار «قضت على الزراعة عموما».

وقد حرمت كل مناطق بورتوريكو البالغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة من التيار الكهربائي مع اقتراب الإعصار. وعادت الكهرباء لحوالي 300 ألف شخص فقط هم من زبائن شركة «لوما» للكهرباء لكن الحاكم قال خلال مؤتمر صحفي إنه يتوقع أن يعود التيار إلى «جزء كبير من الجزيرة» الأربعاء. ولا يزال حوالى 700 ألف شخص من دون مياه عذبة بحسب السلطات.