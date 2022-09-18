Atwasat

العاصفة فيونا تتحول الى إعصار مع اقترابها من بورتوريكو الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 08:25 مساء
العاصفة فيونا تتحول الى إعصار مع اقترابها من بورتوريكو الأميركية
آثار الخراب بعد مرور العاصفة فيونا في غوادلوب الفرنسية. (أ ف ب)
alwasat radio

اشتدت قوة العاصفة فيونا لتتحول إلى إعصار الأحد مع اقترابها من سواحل جزيرة بورتوريكو الأميركية بعدما ضربت غوادلوب حيث تسببت بفيضانات وسقوط قتيل.

باتت فيونا حاليا على بُعد 80 كلم من مدنية بونس على الساحل الجنوبي لبورتوريكو مع رياح بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة مهددة الأرخبيل بأمطار غزيرة وانهيارات تربة بحسب آخر نشرة من المركز الوطني للأعاصير الذي مقره في ميامي بفلوريدا، وفق «فرانس برس».

هو حاليًا إعصار من الفئة الأولى، أي الفئة الأدنى على مقياس سافير سيمبسون لتصنيف الأعاصير الواقع في خمس فئات. وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية إنه من المتوقع أن «يزداد الإعصار فيونا قوة خلال 48 ساعة مع تحركه قرب بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان».

مصرع رجل في غوادلوب
سبق أن تسببت بأضرار جسيمة حين ضربت غوادلوب ليل الجمعة السبت. وفي بعض الأماكن ارتفع منسوب المياه الى أكثر من 1.50 متر. وقضى رجل هناك بعدما جرف الفيضان منزله.

مع ارتفاع درجة حرارة سطح المحيطات، يزداد تواتر الأعاصير الشديدة مع رياح عاتية أكثر وأمطار غزيرة أكثر. وتشكل خصوصا خطرًا متزايدًا على المجموعات المقيمة على الساحل.

-  115 قتيلا جراء العاصفة «ميجي» في الفلبين
- الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار نانمادول
-  إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية

وافق الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد على إعلان حالة الطوارئ في بورتوريكو، في إجراء يتيح رصد أموال فدرالية لعمليات الإنقاذ التي تنسقها الوكالة الفدرالية الأميركية للأوضاع الطارئة.

قطع كهرباء
كان أكثر من 450 ألف منزل محروما من التيار الكهربائي في الكاريبي الأميركية صباح الأحد بحسب موقع متخصص. وضعت بورتوريكو في حالة إنذار من الإعصار اعتبارا من نهاية الأسبوع وحض حاكم الأرخبيل بيدرو بييرلويزي السكان على الاحتماء.

وقال خلال مؤتمر صحفي صباح الأحد «نطلب من السكان عدم الخروج من منازلهم والذهاب إلى الملاجئ إذا لزم الأمر»، وخصوصا إذا كانوا في مناطق معرضة لخطر انهيارات تربة وفيضانات. وأضاف «نظرا لضخامتها، فإن هذه العاصفة ستؤثر على بورتوريكو بكاملها».

ويتوقع أن يبقى الإنذار من الفيضانات ساريًا حتى الإثنين. وبورتوريكو، المستعمرة الإسبانية السابقة التي أصبحت أرضا أميركية في نهاية القرن التاسع عشر، شهدت الإعصارين إيرما وماريا عام 2017 واللذين تسببا بخراب استغرق الجزيرة وقتا طويلاً للتعافي منه.

حصيلة الإعصار قد ضخمها الديموقراطيون
وكان الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب، واجه انتقادات شديدة حين انتشرت صور له وهو يلقي بمناديل ورقية للناجين خلال زيارته الجزيرة، واتهم البعض الملياردير بمعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية.

ثم قال ترامب لاحقًا إن حصيلة الإعصار قد ضخمها الديموقراطيون لجعله «يبدو سيئًا قدر الإمكان». بعد سنوات من المتاعب المالية والانكماش، أعلنت الجزيرة في 2017 أكبر إفلاس من قبل إدارة محلية.

ومن جانب آخر، أفادت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية السبت بأن عاصفة نادرة القوة تضرب غرب ألاسكا قد تسببت في تشكل أمواج ضخمة وفيضانات أدت إلى جرف منازل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري

كاركاتير حليم - الاحتباس الحراري
الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة

الصين تلجأ للاعتماد على الفحم لمواجهة نقص الطاقة
بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال

بث مباشر عبر قناة «WTV» لمباراة «الاتحاد» و«فلامبو» في دوري الأبطال
منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»

منتخب شباب ليبيا يفوز وديا على نظيره «الأولمبي السوداني»
إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية

إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية
الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي

الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي
الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»

الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»
سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»

سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»
رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية

رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية
جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق منازلهم في المياه

جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة

للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة
هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة

هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة
عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟

عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات الأفريقية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات...
جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية

جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية
«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟

«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟
«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح

«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
طاجيكستان تعلن مقتل 35 شخصًا في الاشتباكات الأخيرة مع قرغيزستان
طاجيكستان تعلن مقتل 35 شخصًا في الاشتباكات الأخيرة مع قرغيزستان
شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون من الرياح
شاهد: الإعصار نانمادول «الخطير» يضرب اليابان.. والملايين يحتمون ...
تقرير أميركي بشأن «تمويل روسيا» لأحزاب ومرشحين يلقي بظلاله على الانتخابات التشريعية الإيطالية
تقرير أميركي بشأن «تمويل روسيا» لأحزاب ومرشحين يلقي بظلاله على ...
عودة الكهرباء إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
عودة الكهرباء إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
الصين.. 27 قتيلا في انقلاب حافلة في طريقها إلى موقع حجر صحي خاص بـ«كوفيد-19»
الصين.. 27 قتيلا في انقلاب حافلة في طريقها إلى موقع حجر صحي خاص ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا
10 قتلى جراء هجمات بالسكين في كندا...
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ساعة
فرار الآلاف من منطقة خاركيف الأوكرانية إلى روسيا خلال 24 ......
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا
توقيف ثاني المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين في كندا...
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي
وفاة ميخائيل غورباتشوف آخر زعيم سوفياتي...
المزيد
أذربيجان تتهم بيلوسي بتأجيج الصراع بينها وبين أرمينيا لأغراض سياسية
أذربيجان تتهم بيلوسي بتأجيج الصراع بينها وبين أرمينيا لأغراض......
العاصفة فيونا تتحول الى إعصار مع اقترابها من بورتوريكو الأميركية
العاصفة فيونا تتحول الى إعصار مع اقترابها من بورتوريكو ......
«رويترز»: ولي العهد السعودي يغيب عن جنازة الملكة إليزابيث
«رويترز»: ولي العهد السعودي يغيب عن جنازة الملكة إليزابيث...
الصين.. 27 قتيلا في انقلاب حافلة في طريقها إلى موقع حجر صحي خاص بـ«كوفيد-19»
الصين.. 27 قتيلا في انقلاب حافلة في طريقها إلى موقع حجر صحي ......
عودة الكهرباء إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
عودة الكهرباء إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط