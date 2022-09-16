إجلاء 19 ألف شخص من حدود قرغيزستان بعد المواجهات مع طاجيكستان

القاهرة - بوابة الوسط

أكد فرع إقليمي للهلال الأحمر، الجمعة، أن نحو 19 ألف شخص جرى إجلاؤهم من مناطق حدودية تشهد توترا في قرغيزستان، عقب مواجهات عنيفة مع طاجيكستان المجاورة.



وقال مكتب المنظمة غير الحكومية في منطقة باتكن حيث اندلعت المواجهات إن 19 ألف شخص نقلوا من قرى، وتعمل المنظمة على تقديم «الدعم النفسي للأشخاص الذي نقلوا إلى مراكز إيواء موقتة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وعادة ما تشهد الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان اشتباكات دامية، فالجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان منخرطتان في نزاع حدودي منذ سنوات، لكن التطورات الأخيرة تشكل تصعيدا كبيرا.

وحاليا يشارك الرئيس القرغيزي صدير جباروف ونظيره الطاجيكي إمام علي رحمن في قمة منظمة شنغهاي الإقليمية للتعاون في أوزبكستان. وبحسب بشكيك، قصفت القوات الطاجيكية الجمعة مدينة باتكين الحدودية، الواقعة في جنوب غرب قرغيزستان، في منطقة متنازع عليها بين البلدين.

وأعلنت قوات حرس الحدود القرغيزية في بيان «تعرّض محيط مطار باتكين و(مناطق) في ضواحي المدينة للقصف بواسطة راجمات صاروخية»، مشيرة إلى «تدمير بنى تحتية مدنية». وأكدت وزارة الصحة القرغيزية، أن 31 شخصا نُقلوا إلى المستشفى الجمعة، وفق حصيلة جديدة. وبحسب السلطات الإقليمية، تعرّض أربعة عسكريين على الأقل لـ«إصابات من جراء أسلحة نارية».

جندي على حدود طاجيكستان وقيرغيزستان، 16 سبتمبر 2022 (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

من الاشتباكات على حدود طاجيكستان وقيرغيزستان، 16 سبتمبر 2022 (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)