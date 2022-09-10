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أوكرانيا تعلن استعادة بلدة كوبيانسك من الروس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 01:37 مساء
أوكرانيا تعلن استعادة بلدة كوبيانسك من الروس
مدرعة بريطانية تحمل العلم الأوكراني في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، 26 أغسطس 2022 (فرانس برس)
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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أنه دخل بلدة كوبيانسك (شرق أوكرانيا) المهمة للإمدادات، والتي تسيطر عليها القوات الروسية منذ عدة أشهر.

وكشفت القوات الخاصة الأوكرانية صورًا على مواقع التواصل الاجتماعي تقول إنها لعناصرها في كوبيانسك «التي كانت وستظل أوكرانية»، وفق وكالة «فرانس برس».

البلدة يسكنها نحو 27 ألف شخص
ونشر مسؤول إقليمي صورة منفصلة لجنود أوكرانيين في البلدة الأوكرانية البالغ عدد سكانها نحو 27 ألف نسمة، وكتب: «كوبيانسك هي أوكرانيا».

وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في شمال شرق البلاد، حيث أرسلت موسكو تعزيزات لمواجهة هذا الهجوم.

يأتي ذلك بعد من يومين من زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إلى كييف.

إشادة أميركي بالتقدم الأوكراني
وكان بليكين أشاد أثناء تواجده في العاصمة الأوكرانية، الخميس، بإحراز الجيش الأوكراني «تقدما واضحا وفعليا» في هجومه المضاد الذي يستهدف الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وأضاف: «نشهد تقدما  على الأرض، خصوصا في المنطقة المحيطة بخيرسون (جنوب) وأيضا تطورات مثيرة للاهتمام في الشرق في دونباس»،

والخميس كذلك، وافقت الولايات المتحدة، على مساعدة جديدة بقيمة ملياري دولار بشكل قروض وهبات إلى أوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية أميركية،  وفق الخارجية الأميركية.

وتضاف تلك المساعدة الجديدة من برنامج تمويل الجيوش الأجنبية إلى 675 مليون دولار كمساعدة مباشرة أعلن عنها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

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