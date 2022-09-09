إردوغان يعلن القبض على قيادي كبير في تنظيم الدولة «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الخميس، أن القوات التركية ألقت القبض على «قيادي كبير» في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقال إردوغان، للصحافة على متن الطائرة خلال عودته لتركيا من جولة في منطقة البلقان، إن هذا القيادي ملقب بـ«أبوزيد» واسمه الحقيقي بشار خطاب غزال الصميدعي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف إردوغان، أن تقريرا للأمم المتحدة نشر في يوليو، أفاد بأن الصميدعي «أحد كبار القياديين في التنظيم الإرهابي».

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وذكرت وسائل إعلام تركية، أن عددا من الأدلة يشير إلى أن الصميدعي قد يكون في الواقع الرجل المعروف باسم أبو الحسن الهاشمي القرشي، وهو عراقي يعتقد أنه الخليفة الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية.

معلومات استخباراتية تقود للقبض على «أبوزيد»

وتابع إردوغان «جرت منذ زمن طويل متابعة ارتباطات هذا الإرهابي في سورية وإسطنبول، وحصلت أجهزة الاستخبارات على معلومات حول نيته دخول تركيا بطرق غير شرعية»، مضيفا «تم اعتقاله خلال عملية نفذها جهاز الأمن التابع لجهاز المخابرات التركية وشرطة اسطنبول»، دون أن يحدد تاريخ هذا الاعتقال.

وهُزِم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق العام 2017، ثم في سورية بعد ذلك بعامين، لكن الخلايا النائمة للتنظيم ما زالت تشن هجمات في كلا البلدين.