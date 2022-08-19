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إردوغان: الشعب المصرى «شقيق» وعلينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 07:43 مساء
إردوغان: الشعب المصرى «شقيق» وعلينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن «الشعب المصرى شعب شقيق، ولا يمكن أن نكون فى حالة خصام معه».

وأضاف في تصريح نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية «لذا علينا ضمان الوفاق معه (الشعب المصري) بأسرع وقت».

إردوغان: لا يوجد سبب لعدم إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر
وهذه هي التصريحات الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، إذ سبق أن قال الرئيس التركي، إنه «لا يوجد سبب لعدم إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر»، حيث لا تزال جهود أنقرة لإصلاح العلاقات مع القاهرة تراوح مكانها.

وأضاف أردوغان في مقابلة مع قناة «تي آر تي» الإخبارية الرسمية: «المحادثات على المستويات الدنيا مستمرة.. ليس مستبعدا أن يحدث هذا على مستويات أعلى ما دمنا نفهم بعضنا بعضا».، ومضى متابعا: «يتعين على البلدين تجنب إصدار بيانات قد تؤذي البلد الآخر».

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