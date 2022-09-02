Atwasat

البحرية الإيرانية تعلن إحباط هجوم قراصنة في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 03:46 مساء
البحرية الإيرانية تعلن إحباط هجوم قراصنة في البحر الأحمر
قطعة بحرية إيرانية خلال مناورات مشتركة مع روسيا والصين في المحيط الهندي من أجل تعزيز أمن الملاحة البحرية.. (صورة وزعها الجيش الإيراني في 21 يناير 2022).
alwasat radio

أعلنت البحرية الإيرانية، الجمعة، أنها أحبطت الخميس، هجوم قراصنة على إحدى السفن التجارية في البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال أقل من شهر.

وقالت البحرية في بيان نشرته وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية، إن «سفينة مشتبها بها على متنها 12 عنصرا مسلحا اقتربت من سفينة تجارية إيرانية في مضيق باب المندب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان، أن السفينة اضطرت إلى «مغادرة المنطقة» بعد أن «فتح النار» أسطول صغير بقيادة المدمرة «جماران».

- البحرية الإيرانية تعلن غرق سفينة إمداد في خليج عمان

وفي العاشر من أغسطس، أعلنت الجمهورية الإسلامية عن حادثة مماثلة في البحر الأحمر، حيث تدخلت القوات البحرية للجيش الإيراني لصد «هجوم» على سفينة إيرانية.

وكما غيرها من الدول التي تعتمد على حركة الملاحة عبر قناة السويس والبحر الأحمر، عززت الجمهورية الإسلامية من حضور قواتها البحرية في المنطقة امتدادا إلى خليج عدن على خلفية سلسلة من هجمات القرصنة التي شهدتها بين العامين 2000 و2011.

دوريات مراقبة لحماية ناقلات النفط
وتنفذ البحرية الإيرانية دوريات مراقبة منذ العام 2008 في هذه المنطقة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن التابعة لها، أو لدول أخرى، وغالبا ما وقف قراصنة صوماليون خلف هذه المحاولات.

ووفق منظمة الأمن البحري البريطانية (يو كاي أم تي أو)، تراجعت في الأعوام الماضية وتيرة محاولات القرصنة في ظل إجراءات قامت بها دول عدة لتأمين الملاحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديمقراطية

بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديمقراطية
«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان

«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان
نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال

نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال
رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»

رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»
آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس

آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس
الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)

الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)
قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية

قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية
هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي

هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي
صدامات جس النبض

صدامات جس النبض
محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25

محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25
صلصة النعناع الهندية

صلصة النعناع الهندية
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟

ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)

التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)
ضبط «مارادونا» في بنغازي

ضبط «مارادونا» في بنغازي
الصديق الكبير.. رقم ليبي صعب يستعصي على التغيير منذ العام 2011

الصديق الكبير.. رقم ليبي صعب يستعصي على التغيير منذ العام 2011
تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ

تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ
شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والمشري في تركيا.. وعقيلة يستعد لزيارة الدوحة

شاهد في «وسط الخبر»: باشاغا والمشري في تركيا.. وعقيلة يستعد لزيارة الدوحة
بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات

بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضحايا جراء انفجار في مسجد في هرات بأفغانستان
ضحايا جراء انفجار في مسجد في هرات بأفغانستان
انفجار عرضي في مصفاة للنفط في جنوب غرب إيران
انفجار عرضي في مصفاة للنفط في جنوب غرب إيران
الكرملين: وصول فريق «الدولية للطاقة الذرية» لمحطة زابوريجيا أمر «إيجابي جدا»
الكرملين: وصول فريق «الدولية للطاقة الذرية» لمحطة زابوريجيا أمر ...
ليز تراس على أعتاب السلطة في ختام حملة المحافظين في بريطانيا
ليز تراس على أعتاب السلطة في ختام حملة المحافظين في بريطانيا
18 قتيلًا على الأقلّ في انفجار مسجد هرات بأفغانستان
18 قتيلًا على الأقلّ في انفجار مسجد هرات بأفغانستان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا...
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل ......
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة القطارات
موسكو تعلن «مقتل 200 جندي أوكراني» في قصفها على محطة ......
المزيد
حكم بالسجن 10 سنوات على شرطي شارك في الهجوم على «الكابيتول»
حكم بالسجن 10 سنوات على شرطي شارك في الهجوم على «الكابيتول»...
البحرية الإيرانية تعلن إحباط هجوم قراصنة في البحر الأحمر
البحرية الإيرانية تعلن إحباط هجوم قراصنة في البحر الأحمر...
مقتل عالم دين داعم لطالبان في تفجير مسجد هرات بأفغانستان
مقتل عالم دين داعم لطالبان في تفجير مسجد هرات بأفغانستان...
18 قتيلًا على الأقلّ في انفجار مسجد هرات بأفغانستان
18 قتيلًا على الأقلّ في انفجار مسجد هرات بأفغانستان...
ليز تراس على أعتاب السلطة في ختام حملة المحافظين في بريطانيا
ليز تراس على أعتاب السلطة في ختام حملة المحافظين في بريطانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط