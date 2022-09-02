البحرية الإيرانية تعلن إحباط هجوم قراصنة في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت البحرية الإيرانية، الجمعة، أنها أحبطت الخميس، هجوم قراصنة على إحدى السفن التجارية في البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال أقل من شهر.

وقالت البحرية في بيان نشرته وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية، إن «سفينة مشتبها بها على متنها 12 عنصرا مسلحا اقتربت من سفينة تجارية إيرانية في مضيق باب المندب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان، أن السفينة اضطرت إلى «مغادرة المنطقة» بعد أن «فتح النار» أسطول صغير بقيادة المدمرة «جماران».

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وفي العاشر من أغسطس، أعلنت الجمهورية الإسلامية عن حادثة مماثلة في البحر الأحمر، حيث تدخلت القوات البحرية للجيش الإيراني لصد «هجوم» على سفينة إيرانية.

وكما غيرها من الدول التي تعتمد على حركة الملاحة عبر قناة السويس والبحر الأحمر، عززت الجمهورية الإسلامية من حضور قواتها البحرية في المنطقة امتدادا إلى خليج عدن على خلفية سلسلة من هجمات القرصنة التي شهدتها بين العامين 2000 و2011.

دوريات مراقبة لحماية ناقلات النفط

وتنفذ البحرية الإيرانية دوريات مراقبة منذ العام 2008 في هذه المنطقة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن التابعة لها، أو لدول أخرى، وغالبا ما وقف قراصنة صوماليون خلف هذه المحاولات.

ووفق منظمة الأمن البحري البريطانية (يو كاي أم تي أو)، تراجعت في الأعوام الماضية وتيرة محاولات القرصنة في ظل إجراءات قامت بها دول عدة لتأمين الملاحة.