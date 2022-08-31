«العدل» الأميركية تتهم ترامب بـ«إخفاء وثائق سرية» عن مكتب التحقيقات الفدرالي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة العدل الأميركية إن «لديها أدلة» على إخفاء وثائق سرية عن مكتب التحقيقات الفدرالي عندما حاول استعادتها في يونيو من عقار للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا، ما دفع المكتب لإجراء تفتيش غير مسبوق لمنزله.

وفي وثائق مقدمة للمحكمة من 54 صفحة، قدم الادعاء، الثلاثاء، أدلته على عرقلة سير العدالة، متهما مساعدين لترامب علنا للمرة الأولى بأنهما أكدا «زورا» في يونيو إعادة الرئيس السابق جميع السجلات الحكومية التي كان قد خزنها في منزله بعد مغادرة البيت الأبيض في يناير 2021، وفق موقع «يورونيوز».

وكشفت الوثائق أن محامي ترامب «منعوا صراحة الموظفين الحكوميين من فتح أو النظر داخل أي من الصناديق» داخل غرفة التخزين عندما سافر عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي للمرة الأولى إلى منتجع مارالاجو في بالم بيتش في يونيو لاستعادة السجلات.

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ملفات سرية داخل منزل ترامب

وذكرت الوزارة في الملف الذي قدمته إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الجنوبية لفلوريدا أن الحكومة توصلت أيضا إلى أدلة على أن «السجلات الحكومية ربما أخفيت ونقلت من غرفة التخزين في جهود بذلت على الأرجح لعرقلة تحقيق الحكومة». ونشرت صورة لبعض السجلات التي عُثر عليها داخل منزل ترامب وتحمل علامات تصنفها على أنها سرية، وبعضها يشير إلى مصادر بشرية سرية.

يأتي هذا قبيل جلسة للمحكمة، غدا الخميس، في وست بالم بيتش أمام القاضية إيلين كانون، التي تبحث طلب ترامب تعيين مشرف قضائي خاص يقوم بمراجعة للوثائق التي جرت استعادتها من مارالاجو في الثامن من أغسطس، والتي جرى تصنيف العديد منها على أنها سرية، وفق «يورونيوز».

والمشرف القضائي الخاص هو طرف ثالث مستقل تعينه المحاكم أحيانا في قضايا حساسة لمراجعة المواد التي يحتمل أن تكون مشمولة بامتياز المحامي والموكل.