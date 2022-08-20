Atwasat

فرانس برس: هل سيوجه وزير العدل الأميركي اتهاما للرئيس السابق ترامب؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 03:00 مساء
فرانس برس: هل سيوجه وزير العدل الأميركي اتهاما للرئيس السابق ترامب؟
وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في واشنطن. 8 أبريل 2021. (أ ف ب).
alwasat radio

حُرم وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند قبل سنوات من مقعدٍ في المحكمة العليا من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ؛ لكنه يواجه الآن قرارًا مهمًا مثل أي قرار قد تتخذه المحكمة العليا، يتمثل في حسم أمره بشأن ملاحقة رئيس سابق للولايات المتحدة، القاضي السابق البالغ من العمر 69 عامًا كان قد صادق شخصيًا على مذكرة تفتيش إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، وبات عليه أن يقرر ما إذا كان سيوجه اتهامًا إليه، وستُعد هذه سابقة بالنسبة إلى رئيس أميركي سابق. فقد مُنح ريتشارد نيكسون العفو من قبل خلفه جيرالد فورد قبل اتخاذ القرار بشأن توجيه الاتهام إليه في فضيحة «ووترغيت»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

توجيه اتهام إلى رئيس سابق
يقول ستيفين شوين أستاذ الحقوق في جامعة إيلينوي شيكاغو إن «توجيه اتهام إلى رئيس سابق أيا كان السبب، هو فكرة غير عادية»، مضيفًا أن «ما فعله ترامب أمر غير عادي أيضًا»، ويبدو أن تفتيش مقر إقامة ترامب في مارالاغو مرتبط بوجود وثائق سرية، لكن الرئيس السابق يخضع لتحقيقات أخرى بشأن جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية للعام 2020 ودوره في اعتداء أنصاره على مبنى الكونغرس بمبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، وحتى الآن لم تجرِ ملاحقة الملياردير الأميركي بشأن أي من هذه القضايا، إلا أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الهجوم على الكابيتول توصلت إلى خيوط يمكن لغارلاند متابعتها. 

يبقى الانتظار لمعرفة ما إذا كان سيقوم بذلك. ففيما أثار تفتيش مارالاغو عاصفة سياسية، يمكن أن يؤدي إصدار لائحة اتهام بحق ترامب إلى صب الزيت على النار في بلد منقسم بشدة وفي هذا الإطار، يشير ستيفن شوين إلى أن ميريك غارلاند يملك ما يكفي من الحس السياسي لتقدير المخاطر، مضيفًا أن لديه «عوامل أخرى من الصعب تقديرها»، ويوضح «من جهة، يجب على غارلاند أن يفكر في مهمته التي تتمثل في فرض القانون ومن جهة أخرى، هو يعلم جيدًا أن أي محاكمة جنائية لدونالد ترامب ستشجع مؤيديه، وأنه كان هناك عنف ضد عملاء فدراليين في السابق». 

واتهم دونالد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون ميريك غارلاند الذي اختاره الرئيس الديمقراطي جو بايدن لمنصبه، بـ«استغلال» وزارة العدل لأهداف سياسية، واحتج قطب العقارات السابق على أنه «لم يحصل أي شيء مشابه لرئيس سابق للولايات المتحدة»، مؤكدًا أنه ضحية «مطاردة ساحرات»، وفي صفوف الديمقراطيين، اتهم البعض ميريك غارلاند بالتأخر في توجيه اتهام إلى رئيس سابق كان يجب أن يكون وراء القضبان بتهمة التحريض على التمرد، حسب رأيهم.

اهتمام إعلامي مألوف لغارلاند
وتعد القضايا التي تستحوذ على الاهتمام الإعلامي مألوفة بالنسبة لغارلاند، فقد كان قد قاد التحقيق في هجوم اليمين المتطرف على المكاتب التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي في أوكلاهوما سيتي، الذي أسفر عن مقتل 168 شخصًا في 1995. كما قدم إلى القضاء تيد كازينسكي الناشط البيئي الملقب بـ«يونابومبر»، الذي أرسل طرودًا مفخخة إلى الأكاديميين وشركات الطيران.

وفي مارس 2016، اختاره باراك أوباما لعضوية المحكمة العليا، لكن الجمهوريين الذين كانوا يسيطرون على مجلس الشيوخ رفضوا التصويت على تعيينه حتى نهاية ولاية الرئيس الديمقراطي. وهكذا تمكن دونالد ترامب من تعيين القاضي المحافظ نيل غورساتش.

يحاول ميريك غارلاند الحريص جدا على الامتثال للقواعد، عدم التعليق على التحقيقات الجارية في وزارة العدل. لكنه أُجبر على الخروج عن صمته بعد الغضب الذي أشعله تفتيش مارالاغو، وشدد على أن قرار تفتيش مارالاغو لم يُتخذ بـ«استخفاف»، مؤكدًا أن «القانون ينطبق على الجميع بإنصاف، من دون خوف أو تهاون»، ومشيرًا إلى  «المصلحة العامة المهمة»، قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس
فرانس برس: الناشطة السعودية المحكومة بالسجن 34 عاما لم تأخذ التهديدات على محمل الجد

فرانس برس: الناشطة السعودية المحكومة بالسجن 34 عاما لم تأخذ التهديدات على محمل ...
إجراء عمليات جراحية معقدة في مستشفى العيون بطرابلس

إجراء عمليات جراحية معقدة في مستشفى العيون بطرابلس
كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد

كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)

«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني...
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»

«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»
نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول

نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول
نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد

نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد
كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية

كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية
جريدة «الوسط»: وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام

جريدة «الوسط»: وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام
مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي

مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي
سياسيون يختلفون حول إعادة الدائرة الدستورية.. مؤيدون: ننتظر إحقاق الحق.. ومعارضون: ليس وقته

سياسيون يختلفون حول إعادة الدائرة الدستورية.. مؤيدون: ننتظر إحقاق الحق.. ...
مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس

مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس
أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي

أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي
كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة

كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة
الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»

الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»
الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور

الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور
خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية

خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تشاد تستعد لانطلاق «حوار وطني شامل» اليوم بعد إرجائه مرارا
تشاد تستعد لانطلاق «حوار وطني شامل» اليوم بعد إرجائه مرارا
مصادر: تمديد «محتمل» لإعفاءات حظر السفر على مسؤولين في طالبان
مصادر: تمديد «محتمل» لإعفاءات حظر السفر على مسؤولين في طالبان
ترامب: سنقدم «اقتراحًا رئيسيًا» يتعلق بالتعديل الرابع للدستور
ترامب: سنقدم «اقتراحًا رئيسيًا» يتعلق بالتعديل الرابع للدستور
جثمان الرئيس الأنغولي السابق خوسيه دوس سانتوس يصل من إسبانيا إلى لواندا
جثمان الرئيس الأنغولي السابق خوسيه دوس سانتوس يصل من إسبانيا إلى ...
فرانس برس: هل سيوجه وزير العدل الأميركي اتهاما للرئيس السابق ترامب؟
فرانس برس: هل سيوجه وزير العدل الأميركي اتهاما للرئيس السابق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات عن وضعه
شرطة نيويورك: سلمان رشدي تعرض للطعن في العنق.. ولا معلومات ......
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى «الإبادة النووية»
غوتيريس: البشرية على بعد «خطوة واحدة غير محسوبة» ستؤدي إلى ......
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه
سلمان رشدي على جهاز التنفس الصناعي وقد يفقد عينه...
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة عسكرية صينية
بالتزامن مع زيارة بيلوسي.. تايوان تكشف تحركات 20 طائرة ......
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان...
المزيد
اتهام ليز تراس المرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية «بالبعد عن الواقع» بشأن غلاء المعيشة
اتهام ليز تراس المرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية «بالبعد عن ......
هجوم يستهدف أسطول روسيا في البحر الأسود.. وكييف تتلقى مساعدات أميركية
هجوم يستهدف أسطول روسيا في البحر الأسود.. وكييف تتلقى ......
سابقة أولى.. رئيس الحكومة الكندية يعيِّن قاضية من السكان الأصليين في المحكمة العليا
سابقة أولى.. رئيس الحكومة الكندية يعيِّن قاضية من السكان ......
فرانس برس: هل سيوجه وزير العدل الأميركي اتهاما للرئيس السابق ترامب؟
فرانس برس: هل سيوجه وزير العدل الأميركي اتهاما للرئيس السابق......
جثمان الرئيس الأنغولي السابق خوسيه دوس سانتوس يصل من إسبانيا إلى لواندا
جثمان الرئيس الأنغولي السابق خوسيه دوس سانتوس يصل من إسبانيا......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط