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«تاس»: انفجار سيارة بضواحي موسكو ومقتل سائقها

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 02:13 صباحا
«تاس»: انفجار سيارة بضواحي موسكو ومقتل سائقها
أفراد من الشرطة في موسكو. (الإنترنت)
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انفجرت سيارة «تويوتا لاند كروزر برادو» بالقرب من قرية بولشي فيازيوما في ضواحي العاصمة الروسية موسكو ما أسفر عن مقتل السائق، ما ما نقل موقع «روسيا اليوم» عن وكالة «تاس» الروسية.

ونقلت الوكالة عن السلطات قولها إن «سيارة انفجرت بالقرب من قرية بولشي فيازيوما»، فيما أشارت إلى مقتل السائق. ولفتت «تاس» إلى أن السلطات المحلية تعمل على كشف ملابسات الحادث.

وتدوالت عدة قنوات على تطبيق «تلغرام» معلومات تفيد بأن داريا دوجين، ابنة الفيلسوف الروسي الشهير، ألكسندر دوجين، يمكن أن تكون في السيارة، لكن لم يجرى تأكيد هذه المعلومات بشكل رسمي حتى الآن.

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