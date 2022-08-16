الاتحاد الأوروبي يدرس الرد الإيراني بشأن إحياء الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه «يدرس» رد إيران على مقترحه لإعادة إحياء الاتفاق النووي العام 2015، المصمم لفرض قيود على برنامج طهران النووي.

وأفاد ناطق باسم مسؤول شؤون التكتل الخارجية جوزيب بوريل الذي نسّق المحادثات الرامية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق، بأنه جرى تلقي الرد الإيراني في وقت متأخر الإثنين، حسب وكالة «فرانس برس».

- إيران ترسل ردها على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي

وقال المصدر «نقوم بدراسته ونتشاور مع باقي الشركاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) والولايات المتحدة بشأن طريقة المضي قدما».