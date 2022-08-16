إيران ترسل ردها على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط

بعثت طهران إلى الاتحاد الأوروبي ردها على «النص النهائي» الذي طرحه عليها وعلى واشنطن ضمن الجهود الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، وفق ما أكد الإعلام الرسمي الإيراني.

وأوردت وكالة «إرنا» فجر الثلاثاء، «قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي وأعلنت أنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأميركي يتسم بالواقعية والمرونة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الاثنين، أن بلاده ستقدم «مقترحاتها النهائية» بشأن إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا العام 2018.

ولم تقدم «إرنا» تفاصيل بشأن الرد، لكنها أفادت بأن نقاط التباين المتبقية «تدور حول ثلاث قضايا، أعربت فيها أميركا عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص»، في حين ترتبط الثالثة «بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) والتي تعتمد على واقعية أميركا لتأمين (التجاوب مع) رأي إيران».