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انسحاب آخر كتيبة فرنسية من مالي بعد 9 أعوام من التواجد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 أغسطس 2022, 08:58 مساء
انسحاب آخر كتيبة فرنسية من مالي بعد 9 أعوام من التواجد
دورية لقوة «برخان» الفرنسية في تمبكتو، 14 ديسمبر 2021 ( أ ف ب)
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أعلنت فرنسا انسحاب آخر كتيبة من «قوة برخان» من الأراضي المالية، وعبورها الحدود بين مالي والنيجر.

وقالت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان اليوم الإثنين إن الكتيبة «غادرت قاعدة غاو الصحراوية التي تم تسليم قيادتها صباحا إلى القوات المسلحة المالية⌂، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

تحد عسكري بالتوافق مع شركاء فرنسا
وأضافت: «هذا التحدي العسكري اللوجستي الكبير، جرى رفعه بشكل منظم وبأمان، وكذلك بشفافية كاملة وبتنسيق مع مجمل الشركاء».

وهذا الانسحاب الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قرّره في 17 فبراير الماضي، يضع حدا لتدخل عسكري فرنسي في مالي استمر نحو عشر سنوات، ويرجّح أن يبقى الأخير بهذا الحجم لفترة طويلة.

وفي بيان منفصل، أشادت الرئاسة الفرنسية بما سمته «التزام العسكريين الفرنسيين الذين قاتلوا مدى تسع سنوات الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة الساحل وضحى 59 منهم بأرواحهم في سبيل ذلك».

ماكرون: قواتنا كافحت الجماعات الإرهابية
وقال ماكرون إن «تضحيتهم تلزمنا وتذكرنا بأن جنودنا حافظوا خلال هذه السنوات على وحدة مالي ومنعوا إقامة خلافة في أراضيها وكافحوا الجماعات الإرهابية التي تهاجم المجتمعات المحلية وتهدد أوروبا».

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فاعليتهم "طوال هذه السنوات كلها وحتى الأيام الأخيرة هذه برهنها تحييد غالبية كبار كوادر التراتبية الهرمية في المجموعات الإرهابية الساحلية".

وفي انتقاد ضمني للسلطات المالية المنبثقة عن انقلابين، أكد الرئيس الفرنسي عزمه على "متابعة هذا الالتزام إلى جانب كل الدول التي اتّخذت خيار مكافحة الإرهاب وصون الاستقرار والتعايش بين المجتمعات" في غرب إفريقيا.

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