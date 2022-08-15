«موديرنا» ستفتح مصنعا للقاحات في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «موديرنا» أنها تعتزم فتح مصنع للقاحات العاملة بـ«الرنا المرسال» في ملبورن الأسترالية، في خطوة هي الأولى من نوعها في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وسيقام المشروع في جامعة موناش، إحدى أكبر الجامعات في البلد، بهدف إنتاج مئة مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس «كورونا» المستجد والإنفلونزا وأمراض أخرى في السنة، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان لقاح «سبايكفاكس» من «موديرنا» ضد فيروس «كورونا» من أول اللقاحات العاملة بتقنية «الرنا المرسال» التي جرى تطويرها خلال الجائحة. وتستخدم هذه اللقاحات التي من الممكن تطويرها بسرعة، جزيئا يساعد الجسم في التعرف على عامل ممرض مثل «كورونا» وصده، خلافا للطعوم التقليدية التي تحتوي على جزء صغير من الفيروس أو البكتيريا.

ومن المرتقب البدء بتشييد مصنع «موديرنا» هذه السنة، على أن ينجز في العام 2024. وبالنسبة إلى أستراليا، ليس هذا المشروع مسألة صحة وعلوم فحسب، بل «مسألة أمن قومي» بعد شح اللقاحات الذي عانى منه البلد خلال الجائحة، وفق ما صرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.