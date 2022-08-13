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صحف إيرانية تشيد بمنفذ الهجوم على سلمان رشدي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 أغسطس 2022, 03:57 مساء
صحف إيرانية تشيد بمنفذ الهجوم على سلمان رشدي
سلمان رشدي (أرشيفية - رويترز)
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أشادت عدة صحف إيرانية محسوبة على تيار غلاة المحافظين، اليوم السبت، بالشخص الذي هاجم وأصاب الكاتب سلمان رشدي، بجروح خطيرة، الذي تلقى تهديدات بالقتل من إيران منذ العام 1989 بعد نشر روايته «آيات شيطانية».

ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن في إيران على الهجوم ضد رشدي، الذي طُعن في رقبته وبطنه يوم الجمعة، أثناء وجوده على مسرح لإلقاء محاضرة بولاية نيويورك الأميركية، بحسب وكالة «رويترز».

وجاء في جريدة «كيهان»، التي عُيِّن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، رئيس تحريرها، «ألف تحية.. للشجاع المطيع الذي هاجم المرتد والشرير سلمان رشدي في نيويورك.. يجب تقبيل يد الرجل الذي أصاب عنق عدو الله».

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وكان زعيم الثورة الإسلامية الإيرانية العام 1979، الراحل آية الله روح الله الخميني، أصدر فتوى في العام 1989 تدعو المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى قتل المؤلف هندي المولد، بعد إدانة روايته باعتبارها تجديفًا، مما أجبره على قضاء سنوات مختبئًا.

فتوى الخميني ضد رشدي «ثابتة ولا رجعة فيها»
وفي العام 2019، علق موقع «تويتر» حساب خامنئي بسبب تغريدة قالت إن فتوى الخميني ضد رشدي «ثابتة ولا رجعة فيها».

ونشر موقع «عصر إيران» الإخباري اليوم السبت، اقتباسًا كثيرًا مما يستشهد به خامنئي قال فيه إن «السهم» الذي أطلقه الخميني «سيصيب الهدف في يوم من الأيام».

وعرضت منظمة دينية إيرانية ثرية 2.7 مليون دولار، مكافأة لمن ينفذ فتوى الخميني، وزاد المبلغ إلى 3.3 مليون دولار في العام 2012.

وكان عنوان جريدة «وطن إمروز»، الرئيسي هو «سكين في رقبة سلمان رشدي»، وجاء العنوان الرئيسي لجريدة خراسان اليومية «الشيطان في طريقه إلى الجحيم».

وذكرت شرطة ولاية نيويورك أن المشتبه به يدعى هادي مطر (24 عامًا)، من فيرفيو بولاية نيوجيرزي، وأنه اشترى تذكرة لحضور المحاضرة بمعهد شوتوكوا، ولم يجر بعد تحديد الدافع وراء الهجوم.

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