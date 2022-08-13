مستشار الأمن القومي الأميركي يصف الاعتداء على سلمان رشدي بـ«المشين»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، جيك سوليفان، بيانًا عقّب فيه على مهاجمة الروائي البريطاني، سلمان رشدي مؤلف رواية «آيات شيطانية»، التي أثارت جدلًا واسعًا عند صدورها، وذلك بعد مهاجمته في نيويورك، الجمعة.

وقال سوليفان في البيان: «شهدت البلاد والعالم اليوم هجومًا مشينًا على الكاتب سلمان رشدي.. هذا العمل العنيف فعلاً مروع.. نصلي جميعنا في إدارة بايدن-هاريس من أجل شفائه العاجل»، بحسب «cnn بالعربية».

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وتابع «نحن ممتنون للمواطنين الطيبين وأول المستجيبين الذين هبوا لمساعدة السيد رشدي بسرعة فائقة بعد الهجوم، ولسلطات إنفاذ القانون على عملها السريع والفعال بشكل متواصل».

من هو مهاجم سلمان رشدي؟

وكان قائد قوات شرطة نيوجيرسي، يوجين جيه ستانيشوسكي، قال في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إنه جرى التعرف على المشتبه به بمهاجمة سلمان رشدي، على أنه هادي مطر ويبلغ من العمر 24 عامًا.

وأضاف أن مطر من منطقة فيرفيو في نيو جيرسي، وأن الشرطة تعمل مع مكتب التحقيقات الفدرالي «FBI»، والسلطات المحلية لتحديد الدافع وراء إقدامه على مهاجمة رشدي.