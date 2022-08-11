تفتيش منزل ترامب جرى بأمر وزير العدل الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، الخميس، أنه «صادق شخصيا» على مذكرة تفتيش دارة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، مشددا على وجود «سبب محتمل» للخطوة غير المسبوقة.

ودان غارلاند «هجمات لا أساس لها» طالت نزاهة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي، سُجلت بعد عملية الدهم التي نفذت في دارة ترامب في مار ايه لاغو الإثنين، بحسب وكالة «فرانس برس».

- ترامب «رفض الإجابة» عن الأسئلة في التحقيق المدني في نيويورك

وأمس الأربعاء، أعلن دونالد ترامب، أنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله تحت القسم أمام المدعية العامة لنيويورك التي تجري تحقيقا مدنيا بشأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية.

وقال ترامب في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس»: «رفضت الإجابة عن الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن في الدستور الأميركي».