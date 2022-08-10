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ترامب «رفض الإجابة» عن الأسئلة في التحقيق المدني في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 أغسطس 2022, 04:43 مساء
ترامب «رفض الإجابة» عن الأسئلة في التحقيق المدني في نيويورك
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله تحت القسم أمام المدعية العامة لنيويورك التي تجري تحقيقًا مدنيًا بشأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية. 

وقال ترامب في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس»: «رفضت الإجابة عن الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن في الدستور الأميركي».

وأضاف «عندما تصبح عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافًا لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية بدعم من محامين ومدعين عامين ووسائل إعلام مضللة، فلن يكون لديك خيار».

مداهمة مقر ترامب
ويوم الثلاثاء، أعلن  ترامب أن رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي داهموا مقر إقامته في منتجع «مار إيه لاغو» بفلوريدا، في ما وصفه بأنه «سوء تصرف للادعاء العام».

وقال ترامب، في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي «تروث» التي يملكها «إنها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في (مار إيه لاغو) في بالم بيتش بولاية فلوريدا حاليا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفدرالي»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف «أنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديمقراطيون اليساريون المتطرفون الذين يحاولون بشكل يائس ألا أترشح للرئاسة في العام 2024».

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