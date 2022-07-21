الرئيس الإيطالي يحل البرلمان تمهيدا لانتخابات تشريعية مبكرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، اليوم الخميس، حل مجلسي الشيوخ والنواب، الأمر الذي يؤدي تلقائيا إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وقال ماتاريلا، في كلمة عبر التلفزيون الرسمي للدولة، إن الوضع السياسي أدى إلى هذا القرار، في إشارة إلى استقالة رئيس الوزراء، ماريو دراغي، بعد انسحاب ثلاثة أحزاب كبيرة من ائتلافه الحكومي، اليوم، وفق وكالة «فرانس برس».

استقالة دراغي وانهيار حكومته

قبل ذلك، أكد مكتب ماتاريلا في بيان اليوم تقديم رئيس الوزراء ماريو دراغي في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها، مضيفا أن الرئيس «أخذ علمًا بذلك»، وبأن الحكومة باقية «لتصريف الأعمال».

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وهذه المرة الثانية التي يقدم فيها دراغي استقالته من رئاسة الحكومة الإيطالية، إذ أعلن الخميس الماضي أن الشروط اللازمة لاستمرار الائتلاف الحكومي «لم تعد قائمة» وأن «ميثاق الثقة الذي تقوم عليه الحكومة لم يعد موجودًا».

ورفض ماتاريلا، استقالة دراغي الأولى، وسط أزمة سياسية قال خبراء إنها قد تدفع بثالث أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو إلى انتخابات عامة مبكرة.