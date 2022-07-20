Atwasat

دراغي يدعو أحزاب إيطاليا إلى «ميثاق ثقة» جديد لإنقاذ حكومته

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 يوليو 2022, 01:13 مساء
دراغي يدعو أحزاب إيطاليا إلى «ميثاق ثقة» جديد لإنقاذ حكومته
دراغي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء مؤتمر باريس، 12 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)
alwasat radio

دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الأربعاء، إلى عملية «إعادة بناء» لـ«ميثاق الثقة» بين الأحزاب المنضوية في الائتلاف الحاكم من أجل إنقاذ الحكومة التي تواجه أزمة من جراء انسحاب حركة «خمس نجوم» الأسبوع الماضي. وأكد دراغي في خطاب أمام مجلس الشيوخ أن «الحل الوحيد، إذا كنا لا نزال نريد البقاء معًا، يكمن في إعادة بناء هذا الميثاق من أساساته، بشجاعة وتفانٍ ومصداقية»، مضيفا «هذا ما يطالب به الإيطاليون».

وخلال هذه الكلمة التي سيعقبها عصرًا تصويت على الثقة، بدا دراغي حازمًا مع الأحزاب السياسية بقوله «إيطاليا ليست بحاجة إلى ثقة صورية تختفي أمام تدابير صعبة يتعيّن اتخاذها». وهو وجّه سؤالًا مباشرًا إلى الأحزاب والبرلمانيين قائلًا «هل أنتم مستعدون لإعادة بناء هذا الميثاق؟ هل أنتم مستعدون للتأكيد على هذا الجهد الذي بذلتموه في الأشهر الأولى والذي ضعف لاحقًا؟». وأكد دراغي أن «كل الإيطاليين يريدون إجابة على هذا السؤال».

الإيطاليون يتمنّون بقاء «سوبر ماريو»
وتفيد استطلاعات الرأي أن غالبية الإيطاليين يتمنّون بقاء «سوبر ماريو» على رأس ائتلاف الوحدة الوطنية الموسع والذي يضم أطيافًا تراوح من اليسار وصولًا إلى اليمين المتطرف. وشدد دراغي على أن «إيطاليا قوية بوحدتها»، مضيفًا أن التحديات المحلية من إنعاش اقتصادي ومكافحة التضخم وإيجاد وظائف، والخارجية من تحقيق الاستقلالية على صعيد الطاقة والحرب في أوكرانيا، التي تواجهها إيطاليا والاتحاد الأوروبي «تتطلب حكومة تكون حقًا قوية ومتضامنة وبرلمانًا يواكبها عن قناعة».

ووجّه دراغي رسالة إلى حركة «خمس نجوم» التي تدافع بشراسة عن مدخول الحد الأدنى المعمم الذي يريد اليمين إلغاءه، معتبرًا أنه «مهم للحد من الفقر ويمكن تحسينه». كذلك تطرّق إلى تدبير آخر تعتبره الحركة أساسيًا وهو الحد الأدنى للأجور قائلًا «علينا المضي قدمًا في هذا الاتجاه».

ومن المقرر إجراء تصويت على الثقة في مجلسي البرلمان، بدءًا بمجلس الشيوخ الأربعاء ومن ثم في مجلس النواب الخميس بما يتيح توضيح الصورة بعد الأزمة التي نجمت عن انسحاب حركة «خمس نجوم» خلال تصويت مفصلي في مجلس الشيوخ. وطالب زعيم «خمس نجوم» جوزيبي كونتي الذي خلفه دراغي في رئاسة الحكومة بأخذ أولويات الحركة في الاعتبار، خصوصًا تحديد حد أدنى للأجور.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو

الروبل يسجل أعلى مستوى له أمام الدولار منذ مطلع يوليو
الأسترالية إليانور باترسون تحرز ذهبية القفز العالي في «مونديال يوجين»

الأسترالية إليانور باترسون تحرز ذهبية القفز العالي في «مونديال يوجين»
غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام

غموض مصير قانون الرياضة الليبي يطرح تساؤلات حول الغياب بعد مرور أكثر من عام
الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»

الأربعاء.. جولة ثالثة مثيرة في «سداسي التتويج»
المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن أموال المصارف الروسية

المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن أموال المصارف الروسية
بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 40.2 مئوية

بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 40.2 مئوية
كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»

كاركاتير خيري - اكتشافات «جيمس ويب»
تونس.. بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية غسيل أموال

تونس.. بدء التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية غسيل أموال
بحضور الحداد والناظوري.. «5+5» تشدد على حرمة الدم الليبي وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

بحضور الحداد والناظوري.. «5+5» تشدد على حرمة الدم الليبي وخروج المرتزقة ...
خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»

خرازي: «إيران قادرة على إنتاج قنبلة نووية.. وسنضرب إسرائيل مباشرة إذا هوجمنا»
تعالوا نسكن البركة!

تعالوا نسكن البركة!
شجون قانونية من قلب الألم

شجون قانونية من قلب الألم
طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس

طفل كفيف يستعيد بصره بعد جراحة دقيقة في مستشفى العيون بطرابلس
بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية

بن قدارة: مؤسسة النفط يمكنها إصدار سندات أو الاقتراض من مؤسسات دولية
كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!

كاركاتير حليم - المسؤول والمواطن!
القناعة والثقة في الله

القناعة والثقة في الله
الدبيبة والمشري يلتقيان في احتفالية للسفارة التركية

الدبيبة والمشري يلتقيان في احتفالية للسفارة التركية
استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي

استئناف صيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي وفق اشتراطات الاتحاد الأفريقي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين يشيد بقمة «مفيدة جدا» مع نظيريه الإيراني والتركي
بوتين يشيد بقمة «مفيدة جدا» مع نظيريه الإيراني والتركي
اتهام أميركي جديد لروسيا بشأن ضم أراض أوكرانية
اتهام أميركي جديد لروسيا بشأن ضم أراض أوكرانية
بريطانيا: سوناك ما زال متصدرا السباق لخلافة بوريس جونسون
بريطانيا: سوناك ما زال متصدرا السباق لخلافة بوريس جونسون
سريلانكا: فوز رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريميسينغه بمنصب رئيس الدولة
سريلانكا: فوز رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريميسينغه بمنصب رئيس ...
بوتين يضع شرطا أمام الغرب للسماح بتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية
بوتين يضع شرطا أمام الغرب للسماح بتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين...
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا
سقوط قتلى في ضربات على سلوفيانسك بشرق أوكرانيا...
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية
استقالتان جديدتان في الحكومة البريطانية...
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في ......
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع ......
المزيد
فون دير لايين: روسيا تستخدم الغاز «سلاحا» ضد الاتحاد الأوروبي
فون دير لايين: روسيا تستخدم الغاز «سلاحا» ضد الاتحاد ......
لافروف: الأهداف العسكرية الروسية لم تعد تركز «فقط» على شرق أوكرانيا
لافروف: الأهداف العسكرية الروسية لم تعد تركز «فقط» على شرق ......
دراغي يدعو أحزاب إيطاليا إلى «ميثاق ثقة» جديد لإنقاذ حكومته
دراغي يدعو أحزاب إيطاليا إلى «ميثاق ثقة» جديد لإنقاذ حكومته...
بوتين يضع شرطا أمام الغرب للسماح بتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية
بوتين يضع شرطا أمام الغرب للسماح بتسهيل تصدير الحبوب ......
سريلانكا: فوز رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريميسينغه بمنصب رئيس الدولة
سريلانكا: فوز رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريميسينغه بمنصب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط