3 أحزاب إيطالية ترفض المشاركة في التصويت على الثقة بحكومة دراغي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت ثلاثة أحزاب منضوية في ائتلاف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الأربعاء، أنها لن تشارك في تصويت الثقة بحكومته، بعدما فشلت مفاوضات هدفت لإيجاد أرضية مشتركة بين كافة الأطراف.

وأفاد حزب «فورزا إيطاليا» (يمين وسط) و«الرابطة» (يسار متشدد) و«حركة خمس نجوم» الشعبوية مجلس الشيوخ بعدم نيتها التصويت، ما يعني وأد مساعي دراغي لحل أزمة سياسية يتوقع الآن بأن تؤدي إلى استقالته وإجراء انتخابات مبكرة.

«إعادة بناء» لـ«ميثاق الثقة» بين الأحزاب

ودعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الأربعاء، إلى عملية «إعادة بناء» لـ«ميثاق الثقة» بين الأحزاب المنضوية في الائتلاف الحاكم من أجل إنقاذ الحكومة التي تواجه أزمة من جراء انسحاب حركة «خمس نجوم» الأسبوع الماضي. وأكد دراغي في خطاب أمام مجلس الشيوخ أن «الحل الوحيد، إذا كنا لا نزال نريد البقاء معًا، يكمن في إعادة بناء هذا الميثاق من أساساته، بشجاعة وتفانٍ ومصداقية»، مضيفًا: «هذا ما يطالب به الإيطاليون».

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وخلال هذه الكلمة التي سيعقبها عصرًا تصويت على الثقة، بدا دراغي حازمًا مع الأحزاب السياسية بقوله: «إيطاليا ليست بحاجة إلى ثقة صورية تختفي أمام تدابير صعبة يتعيّن اتخاذها». وهو وجه سؤالًا مباشرًا إلى الأحزاب والبرلمانيين قائلًا: «هل أنتم مستعدون لإعادة بناء هذا الميثاق؟ هل أنتم مستعدون للتأكيد على هذا الجهد الذي بذلتموه في الأشهر الأولى، الذي ضعف لاحقًا؟». وأكد دراغي أن «كل الإيطاليين يريدون إجابة عن هذا السؤال».

الإيطاليون يتمنون بقاء «سوبر ماريو»

وتفيد استطلاعات الرأي بأن غالبية الإيطاليين يتمنون بقاء «سوبر ماريو» على رأس ائتلاف الوحدة الوطنية الموسع، الذي يضم أطيافًا تراوح من اليسار وصولًا إلى اليمين المتطرف. وشدد دراغي على أن «إيطاليا قوية بوحدتها»، مضيفًا أن التحديات المحلية من إنعاش اقتصادي ومكافحة التضخم وإيجاد وظائف، وتحقيق الاستقلالية على صعيد الطاقة والحرب في أوكرانيا، التي تواجهها إيطاليا والاتحاد الأوروبي «تتطلب حكومة تكون حقًا قوية ومتضامنة، وبرلمانًا يواكبها عن قناعة».

ووجه دراغي رسالة إلى حركة «خمس نجوم» التي تدافع بشراسة عن مدخول الحد الأدنى المعمم الذي يريد اليمين إلغاءه، معتبرًا أنه «مهم للحد من الفقر ويمكن تحسينه». كذلك تطرق إلى تدبير آخر تعتبره الحركة أساسيًا وهو الحد الأدنى للأجور قائلًا: «علينا المضي قدمًا في هذا الاتجاه».

ومن المقرر إجراء تصويت على الثقة في مجلسي البرلمان، بدءًا بمجلس الشيوخ الأربعاء، ومن ثم في مجلس النواب الخميس بما يتيح توضيح الصورة بعد الأزمة التي نجمت عن انسحاب حركة «خمس نجوم» خلال تصويت مفصلي في مجلس الشيوخ. وطالب زعيم «خمس نجوم» جوزيبي كونتي الذي خلفه دراغي في رئاسة الحكومة بأخذ أولويات الحركة في الاعتبار، خصوصًا تحديد حد أدنى للأجور.