دعوة إلى إخلاء مدينة أوكرانية يستهدفها الجيش الروسي

القاهرة - بوابة الوسط

دعت السلطات الأوكرانية سكان سلوفيانسك إلى مغادرة المدينة الواقعة في منطقة دونباس الأوكرانية، فيما يواصل الجيش الروسي التقدم لاحتلالها، وسط قصف كثيف.

وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو متوجهًا إلى سكان سلوفيانسك «نصحيتي الكبرى: ارحلوا!»، مضيفًا: «لم يمر يوم منذ أسبوع من دون قصف»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن قبل ساعات قليلة سقوط قتيلين وسبعة جرحى في ضربات استهدفت خصوصًا سوق المدينة. كان التاجر رسلان الذي التقته الوكالة الفرنسية بعد ساعتين من عملية القصف على شفير البكاء فيما يرى متجره يحترق. وندد بـ«إبادة جماعية» نفذتها القوات الروسية، مؤكدًا أن عمليات قصف كهذه تهدف إلى «زرع الخوف في نفوس الناس كي يغادروا المدينة».

روسيا تسعى للسيطرة على منطقة دونباس بالكامل

ومع سقوط ليسيتشانسك الأحد الماضي، باتت القوات الروسية تسيطر على الجزء الأكبر من إقليم لوغانسك وتسعى الآن إلى السيطرة على إقليم دونيتسك لتحتل بذلك كل منطقة دونباس التي يسيطر على أجزاء منها انفصاليون موالون لموسكو منذ العام 2014.

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وقال حاكم لوغانسك سيرغي غايداي مساء الثلاثاء «تدور معارك عنيفة (...) قرب ليسيتشانسك. القوات الروسية تحاول باستمرار إقامة ممرات لنقل مزيد من العتاد» باتجاه دونيتسك.