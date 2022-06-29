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مفاوض الاتحاد الأوروبي: محادثات الدوحة بين طهران وواشنطن لم تسفر عن «تقدم»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 يونيو 2022, 10:55 مساء
مفاوض الاتحاد الأوروبي: محادثات الدوحة بين طهران وواشنطن لم تسفر عن «تقدم»
فاوض الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع إيران إنريكي. (الإنترنت)
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أعلن مفاوض الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع إيران إنريكي مورا مساء الأربعاء أن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في الدوحة بشأن إحياء الاتفاق النووي لم تسفر بعد عن «التقدم» الذي كان يأمله الاتحاد.

وكتب مورا على تويتر «يومان مكثفان من المحادثات غير المباشرة في الدوحة»، مضيفا «لسوء الحظ، لم تؤد بعد للتقدم الذي كان يأمله فريق الاتحاد الأوروبي. سنواصل العمل بإلحاح أكبر لإعادة الاتفاق الذي يخدم منع الانتشار النووي والاستقرار الاقليمي لمساره»، بحسب «فرانس برس».

إيران لن تتجاوز «خطوطها الحمراء»
أكدت إيران أن هناك إمكانية للتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة مؤكدة أنها لن تتجاوز «خطوطها الحمراء» مع انطلاق محادثات غير مباشرة في الدوحة تهدف إلى التوصل لتفاهم لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في المفاوضات مع الدول الكبرى في فيينا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قوله، الثلاثاء، في العاصمة التركمنستانية عشق آباد «نحن جادون ولن نتجاوز خطوطنا الحمراء بأي شكل من الأشكال».

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وبحسب الوزير الإيراني فإنه «إذا كانت لدى الجانب الأميركي نوايا جادة وتحلى بالواقعية، فهناك اتفاق في متناول اليد في هذه المرحلة وفي هذه الجولة من المفاوضات على مستوى السياسة».

 محادثات غير مباشرة في الدوحة
ووصل الثلاثاء إلى قطر التي تستضيف أكبر القواعد الأميركية في الخليج وتقيم في الوقت ذاته علاقات جيدة مع جارتها الكبرى الجمهورية الإسلامية، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، روبرت مالي، وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري وأعضاء الوفد المرافق له.

وستجري المحادثات في الدوحة بطريقة غير مباشرة، على أن ينقل وسطاء رسائل بين الجانبين. والأربعاء، قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، «نأمل بالتوصل إلى اتفاق إيجابي ومقبول في حال تخلت الولايات المتحدة عن أسلوب ترامب الذي لم يكن متوافقا مع القانون الدولي».

انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردّت إيران بعد عام ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.

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