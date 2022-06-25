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وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران لإجراء «مفاوضات حاسمة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 10:50 صباحا
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران لإجراء «مفاوضات حاسمة»
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بروكسل، 31 مايو 2022. (أ ف ب)
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وصل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران، ليل الجمعة-السبت، لمحاولة استئناف المحادثات حول الملف النووي الإيراني، كما ذكر مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة «فرانس برس». وقال المصدر إن بوريل سيلتقي، صباح اليوم السبت، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين.

بوريل: الدبلوماسية هي السبيل الوحيد
وكان بوريل كتب في تغريدة على «تويتر» مساء الجمعة أن «الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق (النووي الإيراني المبرم في 2015) والتغلب على الخلافات الحالية». وتأتي زيارة بوريل لطهران في وقت تشهد المحادثات التي انطلقت في فيينا في أبريل 2021 بين إيران والقوى الكبرى (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا)، جمودًا منذ مارس.

وتهدف هذه المناقشات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الدولي الموقع في 2015 ويتضمن قيودًا على البرنامج النووي الإيراني وانسحبت منه واشنطن في 2018 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وإلى إعادة إيران إلى الالتزام بتعهداتها في هذا الاتفاق.

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