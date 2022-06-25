بوريل: استئناف محادثات فيينا حول النووي الإيراني الأيام المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، خلال زيارة لطهران إن المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني، ستُستأنف في الأيام المقبلة.

وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحفي، عقد في العاصمة الإيرانية «سنستأنف المحادثات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة في الأيام المقبلة»، في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف «الهدف الأساسي لزيارتي هو كسر الدينامية الحالية، أي دينامية التصعيد» وكسر الجمود في المحادثات.