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هجوم صاروخي ثالث خلال 72 ساعة يستهدف منشآت «دانة غاز» الإماراتية بشمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 07:23 مساء
هجوم صاروخي ثالث خلال 72 ساعة يستهدف منشآت «دانة غاز» الإماراتية بشمال العراق
جانب من حقل هافانا للغاز غرب مدينة كركوك العراقية. (أ ف ب)
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استُهدف حقل للغاز في شمال العراق بهجوم صاروخي للمرة الثالثة في 72 ساعة من دون أن يوقع إصابات أو أضرارًا مادية، وفق ما أفاد مسؤولون محليون. 

وقال صديق محمد، مدير ناحية قادر كرم المجاورة للحقل، إن الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة استهدف حقل كورمور للغاز المملوك لشركة «دانة غاز» الإماراتية، بحسب «فرانس برس».

عدم وقوع إصابات أو أضرار
يقع حقل الغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي. وقال محمد إن «الصاروخ (من نوع كاتيوشا) سقط على بعد 500 متر من الحقل، ولم يتسبب في وقوع إصابات ولم يلحق أضرارًا بالمنشآت».

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وأكد جهاز مكافحة الإرهاب بمحافظة السليمانية، في بيان، عدم وقوع إصابات أو أضرار. وسبق أن استُهدف الحقل يومي الأربعاء والجمعة بهجومين صاروخيين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما ولم يوقعا إصابات أو أضرارًا مادية. 

استهداف مواقع لإنتاج المحروقات
في الأسابيع الأخيرة، استُهدفت مواقع لإنتاج المحروقات في إقليم كردستان بقذائف صاروخية لم تتبنَ أي جهة إطلاقها. 

واستهدفت في أبريل ومايو خصوصًا مصفاة نفط كاوركوسك، وهي من أكبر المصافي في المنطقة الغنية بالنفط، الواقعة شمال غرب أربيل عاصمة كردستان العراق.

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