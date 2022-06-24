«العفو الدولية» تدعو مجموعة السبع لتقديم مزيد المساعدة لمواجهة تغير المناخ

القاهرة - بوابة الوسط

دعت منظمة «العفو الدولية» الدول الصناعية الكبرى، إلى تقديم مزيد الدعم للدول الفقيرة، في المعركة ضد تغير المناخ.

جاءت الدعوة في بيان أصدرته المنظمة، اليوم الجمعة، قبل وقت قصير من بدء قمة مجموعة السبع في ألمانيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- البيت الأبيض: مجموعة السبع «ستقدم مقترحات ملموسة لزيادة الضغط على روسيا»

وقالت الخبيرة في أزمة المناخ وحقوق الإنسان في المنظمة في ألمانيا، أنيلين ميكوس، في بيان «ندعو مجموعة السبع لتحمل المسؤولية واقتران أقوالهم بالأفعال»، مضيفة «يجب أن تكون حماية حقوق الجماعات المهمشة وهؤلاء الأكثر تضررا من أزمة المناخ محور سياسة المناخ العادلة».

وأضافت أن ألمانيا، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع، لديها فرصة للاضطلاع بدور ريادي في حماية حقوق الإنسان، وأيضا فيما يتعلق بتغير المناخ.