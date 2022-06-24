Atwasat

«العفو الدولية» تدعو مجموعة السبع لتقديم مزيد المساعدة لمواجهة تغير المناخ

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 يونيو 2022, 01:44 مساء
«العفو الدولية» تدعو مجموعة السبع لتقديم مزيد المساعدة لمواجهة تغير المناخ
شعار منظمة العفو الدولية، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دعت منظمة «العفو الدولية» الدول الصناعية الكبرى، إلى تقديم مزيد الدعم للدول الفقيرة، في المعركة ضد تغير المناخ.

جاءت الدعوة في بيان أصدرته المنظمة، اليوم الجمعة، قبل وقت قصير من بدء قمة مجموعة السبع في ألمانيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

- البيت الأبيض: مجموعة السبع «ستقدم مقترحات ملموسة لزيادة الضغط على روسيا»

وقالت الخبيرة في أزمة المناخ وحقوق الإنسان في المنظمة في ألمانيا، أنيلين ميكوس، في بيان «ندعو مجموعة السبع لتحمل المسؤولية واقتران أقوالهم بالأفعال»، مضيفة «يجب أن تكون حماية حقوق الجماعات المهمشة وهؤلاء الأكثر تضررا من أزمة المناخ محور سياسة المناخ العادلة».

وأضافت أن ألمانيا، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع، لديها فرصة للاضطلاع بدور ريادي في حماية حقوق الإنسان، وأيضا فيما يتعلق بتغير المناخ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش الأوكراني يتلقى أوامر بالانسحاب من سيفيرودونيتسك

الجيش الأوكراني يتلقى أوامر بالانسحاب من سيفيرودونيتسك
«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش

«ذي إيكونوميست»: طرابلس والجزائر ودمشق ضمن قائمة أسوأ 10 مدن في رفاهية العيش
تعطل مروحية كانت تقل وزراء حكومة الوحدة الوطنية العائدين من جادو.. والدبيبة يصل تاجوراء

تعطل مروحية كانت تقل وزراء حكومة الوحدة الوطنية العائدين من جادو.. والدبيبة يصل ...
بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي

بقيمة 38 مليون دينار.. إحالة ملاحق منحة الزوجة والأولاد إلى مصرف ليبيا المركزي
وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني

وزارة الداخلية: «خسائر في الأرواح» جراء اشتباكات بزاوية الدهماني
ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة

ترشيح دبلوماسي جزائري لخلافة كوبيش.. ومجلس الأمن يحسم قراره الجمعة
باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية

باشاغا: خارطة الأمم المتحدة انتهت دون نجاح.. وملتزم بإجراء انتخابات ديمقراطية
وصول قاذفات الصواريخ الأميركية «هيمارس» إلى أوكرانيا

وصول قاذفات الصواريخ الأميركية «هيمارس» إلى أوكرانيا
ليبيا تواجه المغرب في ربع نهائي كأس العرب للصالات

ليبيا تواجه المغرب في ربع نهائي كأس العرب للصالات
ملامح مرهقة

ملامح مرهقة
جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع

جدل العوكلي والككلي: الموضوعية في منظور الواقع
مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور

مديرية أمن صبراتة تعلن ضبط قتلة الفنان أحمد بحور
«الزناد Vs ماديرنا».. نزال حام ليبي - أرجنتيني حصريا على شاشة «WTV»

«الزناد Vs ماديرنا».. نزال حام ليبي - أرجنتيني حصريا على شاشة «WTV»
كاركاتير خيري - الغرب والنفط

كاركاتير خيري - الغرب والنفط
عن «الاسكتش» الصحفي

عن «الاسكتش» الصحفي
الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق الحكومي

الفريق الاقتصادي بالسفارة الأميركية يكشف للعقوري الآلية المقترحة لإدارة الإنفاق ...
أزمة ليبيا ومواعيد الغربان

أزمة ليبيا ومواعيد الغربان
«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز بجائزة الدولة التقديرية

«لا لخطاب الفتنة والكراهية».. بشير زعبيه يوجه 5 رسائل بعد الفوز بجائزة الدولة ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد خسارة «ساحقة» للانتخابات الفرعية.. رئيس حزب المحافظين البريطاني يقدم استقالته
بعد خسارة «ساحقة» للانتخابات الفرعية.. رئيس حزب المحافظين ...
مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون مراقبة الأسلحة
مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون مراقبة الأسلحة
4 قتلى في تحطم طائرة شحن عسكرية روسية
4 قتلى في تحطم طائرة شحن عسكرية روسية
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يزور طهران الجمعة
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يزور طهران الجمعة
أكثر من 400 مهاجر يحاولون الدخول إلى جيب مليلة من المغرب
أكثر من 400 مهاجر يحاولون الدخول إلى جيب مليلة من المغرب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية...
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى ......
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل أغلبية
ماكرون يرفض فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية ويدعو إلى تشكيل ......
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية...
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة
الرئيس التركي يؤكد زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة...
المزيد
«العفو الدولية» تدعو مجموعة السبع لتقديم مزيد المساعدة لمواجهة تغير المناخ
«العفو الدولية» تدعو مجموعة السبع لتقديم مزيد المساعدة ......
بوريس جونسون مصمم «على الاستمرار» رغم الهزيمة الانتخابية
بوريس جونسون مصمم «على الاستمرار» رغم الهزيمة الانتخابية...
الأمم المتحدة: شيرين أبوعاقلة قُتلت بنيران إسرائيلية
الأمم المتحدة: شيرين أبوعاقلة قُتلت بنيران إسرائيلية...
أكثر من 400 مهاجر يحاولون الدخول إلى جيب مليلة من المغرب
أكثر من 400 مهاجر يحاولون الدخول إلى جيب مليلة من المغرب...
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يزور طهران الجمعة
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يزور طهران الجمعة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط