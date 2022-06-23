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البيت الأبيض: مجموعة السبع «ستقدّم مقترحات ملموسة لزيادة الضغط على روسيا»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 01:04 صباحا
البيت الأبيض: مجموعة السبع «ستقدّم مقترحات ملموسة لزيادة الضغط على روسيا»
مقر البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض الأربعاء أنّ مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ستقدّم في قمّتها المرتقبة في ألمانيا في نهاية الأسبوع الجاري «مجموعة مقترحات ملموسة لزيادة الضغط على روسيا ولإظهار دعمنا الجماعي لأوكرانيا».

ولفت المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه إلى أنّ ملفّ موارد الطاقة التي ارتفعت أسعارها بقوة في العالم بأسره سيكون «في صلب المحادثات» التي سيجريها قادة الدول السبع وهي الولايات المتّحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان، بالإضافة كذلك إلى الوضع الاقتصادي العالمي بمجمله، وفق وكالة «فرانس برس».

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