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لوبن تعد بممارسة «معارضة حازمة» بعد النتيجة التاريخية لليمين المتطرف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 09:32 مساء
لوبن تعد بممارسة «معارضة حازمة» بعد النتيجة التاريخية لليمين المتطرف
المرشحة اليمينية المتطرفة لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبن. (الإنترنت)
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تعهدت مارين لوبن التي حقق حزبها التجمع الوطني اليميني المتطرف اختراقًا كبيرًا الأحد، في الانتخابات التشريعية الفرنسية، ممارسة «معارضة حازمة» و«مسؤولة وتحترم» المؤسسات.

وقالت بفخر أمام أنصارها في منطقة هينين-بومون شمال البلاد إن الكتلة البرلمانية التي حصل عليها التجمع الوطني هي «الأكثر عددًا بفارق كبير في تاريخ عائلتنا السياسية»، بحسب «فرانس برس».

«تسونامي»
وأشاد الرئيس بالوكالة للتجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بالنتيجة التي حققها حزبه، الأحد، في الانتخابات التشريعية الفرنسية، معتبرًا أنها «تسونامي».

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وقال بارديلا لقناة «تي اف1» «إنها موجة زرقاء في كل أنحاء البلاد. إن الشعب الفرنسي جعل إيمانويل ماكرون رئيس أقلية». 

 ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية
وحقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف اختراقًا كبيرًا، الأحد، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية عبر حصوله على ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية، وفق توقعات أولى.

وبذلك، يكون حزب مارين لوبن التي واجهت إيمانويل ماكرون في الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، قد ضاعف عدد نوابه خمس عشرة مرة وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية، في سابقة منذ أكثر من 35 عامًا.

خسارة تحالف ماكرون
خسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته في ولايته الثانية، بحسب توقعات أُعلنت مساء الأحد في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.

ويتوقع أن يحصل تحالف «معا» على 200 إلى 260 مقعدًا، مما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين، علمًا أن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعدًا.

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