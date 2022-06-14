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«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 10:00 صباحا
«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي
إطلاق صاروخ كروز قادر على حمل شحنة نووية من غواصة خلال تجربة جرت من موقع غير محدد في باكستان. (صورة وزعها مكتب علاقات الخدمات العامة الباكستاني في 9 يناير 2017)
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أفادت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (آيكان)، في تقرير بأن القوى النووية زادت نفقاتها لتحديث ترساناتها الذرية بحوالي 9% خلال العام 2021، وصولا إلى نفقات إجمالية قدرها 82.4 مليار دولار.

وذكرت الحملة في تقرير أصدرته الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وحدها أنفقت 44,2 مليار دولار على برنامجها النووي العام الماضي، بزيادة 12.7% عن العام السابق، فيما خصصت الصين 11.7 مليار دولار، بزيادة 10.4% لبرنامجها النووي، بحسب وكالة «فرانس برس».

كذلك أفادت آيكان الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2017، على عملها من أجل التوصل إلى معاهدة الأمم المتحدة لحظر الاسلحة النووية التي أبرمتها 59 دولة، باستثناء القوى النووية، عن زيادة طفيفة في الميزانيات التي خصصتها كل من روسيا (8.6 مليار دولار)، وفرنسا (5.9 مليار دولار)، وبريطانيا (6.8 مليار دولار) للأسلحة النووية.

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وخصصت باكستان 1.1 مليار دولار لسلاحها النووي، مقابل مليار في العام السابق، فيما خفضت الهند نفقاتها في هذا القطاع إلى 2.3 مليار دولار مقابل 2.5 مليار العام 2020، وفق التقرير.

أما «إسرائيل» التي لا تعترف رسميا بامتلاكها السلاح النووي، فخصصت 1.2 مليار دولار، كما في العام السابق، بحسب التقرير.

وقدرت آيكان نفقات كوريا الشمالية على برنامجها النووي العام 2021، بـ642 مليون دولار، مقارنة مع 700 مليون العام 2020.

أموال دافعي الضرائب تذهب لتحديث الترسانة النووية
وأوضحت المنظمة غير الحكومية أن أموال دافعي الضرائب استخدمت لمنح عقود جديدة لشركات خاصة، بلغت قيمتها الإجمالية 30.2 مليار دولار من أجل تحديث الترسانة النووية للقوى الكبرى، واشترت هذه الشركات الخاصة بدورها خدمات مراكز دراسات ومجموعات ضغط للدفاع عن فاعلية الأسلحة النووية، ونددت بحلقة مفرغة داعمة للسلاح النووي.

وأوضحت أليشيا ساندرز زاكري منسقة البحوث في آيكان أن «هذا التقرير يظهر أن الأسلحة النووية غير مجدية إطلاقا»، مشيرة في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، إلى أن «الدول التي تملك السلاح النووي زادت إنفاقها بـ6.5 مليار دولار العام 2021 ولم يكن بوسعها منع قوة نووية من إثارة حرب في أوروبا».

وأضافت «لذلك نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى، إلى نزع السلاح النووي بصورة متعددة الأطراف».

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