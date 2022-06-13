Atwasat

«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول مرة منذ 35 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 يونيو 2022, 04:31 مساء
«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول مرة منذ 35 عاما
إطلاق صاروخ أسرع من الصوت في كوريا الشمالية، 6 يناير 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أظهر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام «سيبري» نُشر الإثنين، أن عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع في العقد المقبل بعد 35 عامًا من التراجع، وسط تفاقم التوترات العالمية والحرب الروسية في أوكرانيا.

كانت لدى القوى النووية التسع: بريطانيا والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان والولايات المتحدة وروسيا، 12705 رؤوس حربية نووية في أوائل 2022، أي 375 رأسًا أقل مما كانت عليه أوائل 2021، وفقًا لتقديرات معهد سيبري، وفق «يورو نيوز».

-  زعيم كوريا الشمالية يهدد مجددا باللجوء «بشكل استباقي» إلى الأسلحة النووية
-  مخزون اليورانيوم المخصب في إيران يتجاوز الحد المسموح به 15 مرة

وانخفض العدد من أكثر من 70 ألفًا في العام 1986، إذ خفضت الولايات المتحدة وروسيا تدريجيًا ترساناتيهما الهائلتين اللتين تراكمتا خلال الحرب الباردة. لكن باحثين من معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، قالوا إنه يبدو أن عصر نزع الأسلحة يقترب من نهايته، وإن خطر حدوث تصعيد نووي هو الآن في أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحرب الباردة.

العدد العالمي للأسلحة النووية يبدأ في الارتفاع للمرة الأولى 
وقال مات كوردا، أحد المشاركين في إعداد التقرير، «قريبًا سنصل إلى النقطة التي يمكن أن يبدأ فيها العدد العالمي للأسلحة النووية بالارتفاع للمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة». وقال معهد سيبري، إنه بعد انخفاض «هامشي» العام الماضي، فإنه «من المتوقع أن تنمو الترسانات النووية خلال العقد المقبل».

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مناسبات عدة عن إمكان اللجوء إلى الأسلحة النووية، في إطار الحرب في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، قال معهد الأبحاث، إن دولًا عدة بينها الصين وبريطانيا، تقوم إما رسميًا أو بشكل غير رسمي بتحديث ترساناتها أو تعزيزها.

وقال كوردا: «سيكون من الصعب جدًا إحراز تقدم في نزع السلاح خلال السنوات المقبلة بسبب هذه الحرب وبسبب الطريقة التي يتحدث بها بوتين عن أسلحته النووية». وأضاف أن تلك التصريحات المقلقة تدفع «الكثير من الدول الأخرى المسلحة نوويًا إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها النووية».

معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية
ورغم دخول معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ أوائل 2021 وتمديد معاهدة «ستارت الجديدة» (نيو ستارت) الأميركية الروسية لمدة خمس سنوات، إلا أن الوضع يتدهور منذ بعض الوقت، وفقًا لمعهد ستوكهولم. وما يثير القلق أيضًا من بين أمور أخرى هو برنامج إيران النووي وتطوير صواريخ فرط صوتية بشكل متزايد.

وأشار المعهد، إلى أن الانخفاض في العدد الإجمالي للأسلحة يرجع إلى قيام الولايات المتحدة وروسيا «بتفكيك الرؤوس الحربية» التي باتت خارج الخدمة، في حين أن عدد الأسلحة العاملة لا يزال «مستقرًا نسبيًا». وتمثل موسكو وواشنطن وحدهما 90% من الترسانة النووية في العالم.

روسيا أكبر قوة نووية مع 5977 رأسًا حربيًا 
ولا تزال روسيا أكبر قوة نووية مع 5977 رأسًا حربيًا في أوائل العام 2022، بانخفاض 280 عن العام الماضي، سواء كانت منتشرة أو مخزنة أو تنتظر التفكيك، وفقًا للمعهد الذي قال إن أكثر من 1600 من رؤوسها الحربية يعتقد أنها جاهزة للاستعمال.

من جهتها تمتلك الولايات المتحدة 5428 رأسًا حربيًا، أي أقل بـ120 من العام الماضي، لكن لديها رؤوسًا منتشرة أكثر من روسيا، ويبلغ عددها 1750. ومن ناحية الأرقام الإجمالية، تأتي الصين في المرتبة الثالثة (350)، تليها فرنسا (290)، وبريطانيا (225)، وباكستان (165)، والهند (160)، وإسرائيل (90).

وإسرائيل هي الوحيدة من بين الدول التسع التي لا تعترف رسميًا بامتلاكها أسلحة نووية. أما بالنسبة لكوريا الشمالية، فقال المعهد إن نظام كيم جونغ أون الشيوعي يمتلك للمرة الأولى الآن 20 رأسًا نوويًا. ويُعتقد أن بيونغ يانغ لديها ما يكفي من المواد لإنتاج نحو 50 رأسًا.

«لا يمكن كسب الحرب النووية»
وفي أوائل 2022، أصدرت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والمسلحة نوويًا (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، بيانًا مفاده بأنه «لا يمكن كسب الحرب النووية ويجب عدم خوضها أبدًا».

ورغم ذلك، أشار المعهد الدولي لبحوث السلام إلى أن الدول الخمس «تواصل توسيع أو تحديث ترساناتها النووية، ويبدو أنها تزيد من أهمية الأسلحة النووية في استراتيجياتها العسكرية».

وأضاف أن «الصين في خضم عملية توسيع كبيرة لترسانتها من الأسلحة النووية، التي تشير صور الأقمار الصناعية إلى أنها تشمل بناء أكثر من 300 صومعة صواريخ جديدة». ووفقًا للبنتاغون، يمكن أن يكون لدى بكين 700 رأس حربي بحلول العام 2027.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو (صور)

هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو ...
«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا 18 شهرا

«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا ...
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار

عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين

شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين
كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى الانتخابات

«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى ...
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية

شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟

سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟
ظروف عودة الصورة

ظروف عودة الصورة
الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان

الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم تقريرهما عن اشتباكات طرابلس

«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم ...
صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع

صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع
أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا

أستراليا تدفع 555 مليون يورو تعويضا لفسخ صفقة الغواصات مع فرنسا
التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان

التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان
رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء

رئيسة بوليفيا السابقة تقضي 10 سنوات في سجن للنساء
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»

«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
هل توجد مخازن لفيروس جدري القرود؟

هل توجد مخازن لفيروس جدري القرود؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماكرون يدعو إلى صناعة دفاع أوروبية «أقوى بكثير» مما هي عليه
ماكرون يدعو إلى صناعة دفاع أوروبية «أقوى بكثير» مما هي عليه
ماكرون يطالب بـ«إعادة تقييم» النفقات العسكرية الفرنسية على خلفية الحرب في أوكرانيا
ماكرون يطالب بـ«إعادة تقييم» النفقات العسكرية الفرنسية على خلفية ...
طهران تتحدث عن «بروباغندا» بعد احتجاز طائرة في الأرجنتين
طهران تتحدث عن «بروباغندا» بعد احتجاز طائرة في الأرجنتين
دي مايو يتحدث عن «أسابيع حاسمة» في مشكلة حظر تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا
دي مايو يتحدث عن «أسابيع حاسمة» في مشكلة حظر تصدير الحبوب من ...
بوتين يعزل حليفة سابقة بالقرم من النظام القضائي الروسي
بوتين يعزل حليفة سابقة بالقرم من النظام القضائي الروسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في ......
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس ......
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية...
وزير الدفاع التشادي: نحو مئة قتيل في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب
وزير الدفاع التشادي: نحو مئة قتيل في اشتباكات بين عمال مناجم......
بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية بشرط رفع الغرب عقوباته
بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية ......
المزيد
«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول مرة منذ 35 عاما
«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول ......
الصين تبدأ في إعادة فرض قيود لمواجهة فيروس «كورونا»
الصين تبدأ في إعادة فرض قيود لمواجهة فيروس «كورونا»...
الاحتلال الإسرائيلي يحث مواطنيه على مغادرة تركيا «بأسرع وقت» على خلفية التهديدات الإيرانية
الاحتلال الإسرائيلي يحث مواطنيه على مغادرة تركيا «بأسرع وقت»......
بوتين يعزل حليفة سابقة بالقرم من النظام القضائي الروسي
بوتين يعزل حليفة سابقة بالقرم من النظام القضائي الروسي...
دي مايو يتحدث عن «أسابيع حاسمة» في مشكلة حظر تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا
دي مايو يتحدث عن «أسابيع حاسمة» في مشكلة حظر تصدير الحبوب من......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط