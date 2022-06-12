مالي.. مقتل 5 أشخاص إثر هجوم «إرهابي» استهدف نقطة جمركية

القاهرة - بوابة الوسط

قتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم عناصر في الجمارك ومدنيون، السبت في جنوب شرق مالي، خلال «هجوم إرهابي» استهدف نقطة جمركية، بحسب ما قال مسؤول محلي ومصدر عسكري.

وقال المسؤول المحلي: «وقع اليوم هجوم إرهابي عند مركز أمني بالقرب من كوتيالا. قتل خمسة أشخاص على الأقل هم عناصر في الجمارك ومدنيون»ن بحسب «فرانس برس».

لكن المصدر العسكري قال لـ«فرانس برس» إن «هجومًا إرهابيًا تسبب في مقتل سبعة مدنيين وعناصر جمارك على حاجز كوتيالا». وأشار المصدر العسكري إلى أن «الأعداء تكبدوا خسائر أيضًا، والوضع تحت السيطرة حاليًا».

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وأجرى الجيش المالي، السبت، عملية بحث في منطقة كوتيالا، قرب الحدود مع بوركينا فاسو التي تشهد أعمال عنف تُنسب إلى «متطرفين»

كانت مالي، الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، مسرحًا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021. وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين متطرفين في الشمال.