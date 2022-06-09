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4 دول غربية تحض إيران على التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 12:26 صباحا
4 دول غربية تحض إيران على التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
منشأة نووية إيرانية. (الإنترنت)
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حضّت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأربعاء، إيران على «الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إثر تبني الهيئة قرارًا انتقدت فيه عدم تعاون طهران معها.

ورحّبت وزارات خارجية الدول الأربع في بيان مشترك بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي جاء «ردا على عدم تعاون إيران بشكل كاف» معها في ما يتعلق بـ«ضمانات جدية وعالقة» على صعيد أنشطتها النووية.

- الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قرارا ينتقد إيران على عدم تعاونها

وأعلنت إيران، الأربعاء، وقف العمل بكاميرتين على الأقل تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة نشاطاتها النووية، بعد طرح دول غربية مشروع قرار يدينها أمام مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

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