سريلانكا تسمح لطائرة «إيروفلوت» المحتجزة بالعودة إلى موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

ألغت محكمة في سريلانكا، الإثنين، أمرا يمنع مغادرة طائرة تابعة لشركة «إيروفلوت» الروسية من طراز إيرباص «آيه 330»، كانت محتجزة في المطار الدولي الرئيسي في البلاد بسبب نزاع تجاري.

وكان مراقبو الحركة الجوية، رفضوا الموافقة على عودة الرحلة «آس يو 289»، إلى موسكو الخميس، بعد مذكرة من المحكمة نفسها بإيقاف تشغيل الطائرة لمدة أسبوعين، بحسب وكالة «فرانس برس».

ورفعت شركة «سيليستيال أفييشن ترايدينغ 10 ليميتد» الأيرلندية دعوى ضد شركة النقل الروسية «إيروفلوت»، بشأن مبلغ لم يكشف عنه مستحق لها.

خلاف دبلوماسي بين روسيا وسريلانكا

وأدى احتجاز الطائرة إلى خلاف دبلوماسي، إذ استدعت موسكو كبير مبعوثي سريلانكا لدى وزارة الخارجية الروسية الجمعة، معبرة عن «احتجاج شديد» على عملية الاحتجاز.

وقالت إدارة المطار والطيران، في مطار باندارانايكا الدولي، في بيان إن النزاع «ذا طبيعة تجارية صرف» ولن تتدخل فيه الدولة.

لكن المدعي العام في الولاية طلب، الإثنين، الاستماع للقضية قبل يومين من الموعد المحدد، وطالب بالسماح للطائرة بالعودة.

- بسبب حجز طائرة لـ«إيروفلوت».. نزاع دبلوماسي بين روسيا وسريلانكا

وعلقت شركة «إيروفلوت» جميع رحلاتها الدولية في مارس، بعد فرض عقوبات غربية صارمة على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، لكنها استأنفت عملياتها إلى كولومبو في الشهر التالي.

وأوصت هيئة الطيران المدني الروسية، شركات الطيران التي تشغل طائرات مستأجرة، مسجلة في دول أجنبية بوقف الرحلات الجوية الدولية لتجنب مصادرتها.